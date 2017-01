Rathaus pocht auf Sozialquote bei Neubauvorhaben

Deutlich stärker als bisher will die Stadtverwaltung in den Wohnungsmarkt eingreifen. Das sieht die neue "Wohnungsbaupolitische Strategie" von Bürgermeister Lothar Quast vor. Kern ist ein Zwölf-Punkte-Programm, der wichtigste ist dabei das geplante Quotenmodell. Die Stadt will Investoren auf diese Weise verpflichten, bei Neubauvorhaben ab zehn Wohneinheiten mindestens 25 Prozent davon als preisgünstigen Mietwohnraum anzubieten.

Mehrere Großstädte in Deutschland haben solche Quotenregelungen bereits eingeführt, am Dienstag wird der Zwölf-Punkte-Plan erstmals im Ausschuss für Umwelt und Technik beraten. Doch schon jetzt spaltet er bereits die Politik. Während die SPD die Debatte über ihre teils noch weiteregehenden Anträge maßgeblich ins Rollen gebracht hatte, lehnt die CDU besonders die Sozialquote komplett ab.

Moderates Niveau soll bleiben

Die Stadt hat in ihrer umfassenden Vorlage ein ziemlich genaues Bild von Mannheim als Wohnstandort vorgelegt. Danach zeichne sich die Kommune durch ein "moderates Miet- und Kaufpreisniveau im Vergleich zu anderen süddeutschen Groß- und Universitätsstädten" aus. Ziel sei es, dieses Niveau zu erhalten - und das, obwohl derzeit in Mannheim wie auch andernorts die Preise anstiegen. Jetzt will die Stadt eine Wende einleiten. In den vergangenen Jahren legte sie eher Wert auf die Förderung des gehobenen Wohnungsbaus, das beschreibt die Verwaltung auch selbst in der Vorlage für die Kommunalpolitiker. Möglich machte das auch die weitenteils entspannte Marktsituation, zudem gab (und gibt) es stets Klagen, dass es innerhalb Mannheims an hochwertigen Angeboten fehle und dass darum Fach- und Führungskräfte ins Umland wegzögen. Sozialer Wohnungsbau war dabei nicht unbedingt vorrangiges Thema.

Auch die städtische Tochter GBG hat in der jüngeren Vergangenheit größere Projekte im Eigentumsbereich und bei gehobenen Mietwohnungen gestartet. Hier setzt die Stadt nun ebenfalls auf einen leichten Richtungswechsel. "Insbesondere die Bautätigkeit im preisgünstigen Segment" solle die GBG intensivieren, heißt es in der Vorlage. Daneben plant die Stadt, eigene Flächen möglichst günstig für Wohnbau zur Verfügung zu stellen und wieder verstärkt Erbbaurecht anzubieten.

Die Stadt geht in ihrer Prognosen davon aus, dass Mannheim in den kommenden Jahren wächst. In den nächsten 20 Jahren werde darum eine Nachfrage nach 18 600 Neubau-Wohnungen entstehen, 3860 davon müssten preisgünstig sein. Diese Berechnung setzt voraus, dass der Anteil der einkommensschwachen Haushalte an der Mannheimer Gesamtbevölkerung gleich bleibt. Bis zum Jahr 2025 könnten auf den Konversionsflächen und anderswo gut 10 000 neue Wohnungen entstehen, davon rund 1700 preisgünstige. Das stelle eine "solide Basis" dar - heißt es in der Vorlage.

Die SPD begrüßt die Vorlage - sie hatte "1000 neue bezahlbare Wohnungen" und eine Sozialquote von 30 Prozent gefordert. "Das ist ein gutes Angebot der Verwaltung, um den bezahlbaren Wohnraum wieder in den Blickpunkt zu rücken", sagt Fraktionschef Ralf Eisenhauer. Dabei stehe für die SPD die Quote im Mittelpunkt, "weil sie dazu führt, dass solche Wohnungen in allen Stadtteilen entstehen."

Anders dagegen die CDU - sie hatte am Freitag eigens zu einem Gespräch geladen, um vor der Ausschusssitzung die eigene Vorstellung von Wohnbaupolitik vorzustellen. Die Quote sei eine "repressive Zwangsmaßnahme der Stadt", die die CDU komplett ablehne, sagte Fraktionschef Claudius Kranz. Mannheim müsse anderswo ansetzen und die Eigentumsquote erhöhen. Um günstige Baumöglichkeiten zu schaffen, solle die Stadt ein Neubaugebiet in Friedrichsfeld ausweisen und wenig genutzte Gewerbegebiete zu Wohngebieten machen. Und ML-Stadtrat Christopher Probst am Sonntag: "Wir bezweifeln sehr, dass allein mit dem angedachten Instrumentarium, dem Quotenmodell für preisgünstigen Wohnungsbau, es zu einer nennenswerten Angebotserhöhung kommen wird".

Die Sitzung des AUT beginnt am Dienstag, 31. Januar, um 16 Uhr im Stadthaus N 1, Raum Swansea. (bro)