Traumatisiert und ohne Eltern

Sie brauchen eine besonders intensive Betreuung. Deshalb wohnen junge Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern gekommen sind, nicht in den normalen Asylbewerberunterkünften. Um sie kümmert sich das Jugendamt. Wie deutsche Kinder, die aus schwierigen Familien geholt wurden, leben sie in Heimen. Zum Stichtag Ende Dezember 2016 waren es in Mannheim nach Angaben der Stadtverwaltung 248 junge Schutzsuchende - 15 mehr als Ende 2015. Fast immer sind es Jungs.

Nachdem man im Sommer 2015 sehr viele minderjährige Flüchtlinge habe unterbringen müssen, sei die Zahl zuletzt recht konstant geblieben, bilanziert Stadtsprecher Dennis Baranski. Ein Grund dafür sei eine seit November 2015 gültige Regelung: Früher mussten sich diejenigen Städte um die Jugendlichen kümmern, in denen diese ankamen. Mittlerweile werden sie landesweit auf die Kommunen verteilt, entsprechend der Einwohnerzahl.

Unterbringungszahlen aus dem Sommer 2015 liegen im Rathaus nicht vor. Aber eine andere Statistik zeigt die große Belastung von damals. Direkt nach der Ankunft eines jungen Flüchtlings wird ein sogenanntes Erstgespräch geführt. Darin sollen Herkunft und Alter und gleich auch mögliche Hilfsleistungen geklärt werden. 643 solche Gespräche gab es 2015 - fast acht Mal so viele wie im Jahr davor. Diese Belastung hatte Ende 2015 zu einem Brandbrief des Jugendamt-Personalrats geführt. Danach wurden neue Stellen geschaffen und ein eigenes Team gebildet, das sich speziell um das Thema minderjährige Flüchtlinge kümmert. 2016 ist die Zahl der Erstgespräche wieder deutlich gesunken, auf 377. Nicht jedes Gespräch bedeutet, dass das Mannheimer Jugendamt einen jungen Asylbewerber unterbringen muss. Bei der Prüfung kann auch herauskommen, dass er längst volljährig ist. Oder er kann - durch das neue Gesetz - einer anderen Stadt zugeteilt werden.

Von den aktuell 248 hier betreuten Schutzsuchenden sind rund 170 minderjährig, in der Behördensprache "umAs" genannt, "unbegleitete minderjährige Ausländer". Die übrigen sind unter 21, kamen noch als Minderjährige. Die jüngsten sind erst 14, die meisten in Mannheim stammen aus Afghanistan, Syrien, Eritrea und Pakistan. Die einen haben sich allein aufgemacht, weil das Geld der Familie nur für einen Flüchtenden reichte. Andere haben die Eltern unterwegs verloren.

"Es gibt auch Gangster"

Die jungen Männer sollen möglichst schnell Deutsch lernen, in die Schule gehen, einen geregelten Tagesablauf bekommen - so beschreibt Ralph Waibel, der Leiter des Schifferkinderheims, das Ziel der Betreuung. Sein Haus kümmert sich derzeit um 33 junge Flüchtlinge. Waibels Erfahrung: Die allermeisten der jungen Leute seien lernwillig und wollten sich integrieren. "Aber es gibt auch Gangster, die stehlen und rauben. Doch das ist die Ausnahme." 2015 hatten junge Flüchtlinge für Aufsehen gesorgt, weil sie in der Neckarstadt über mehrere Monate hinweg Straftaten begingen.

Eine wichtige Aufgabe der Betreuer in den Heimen besteht laut Waibel auch darin, den Jugendlichen dabei zu helfen, ihre zum Teil schlimmen Erfahrungen aufzuarbeiten. Manche hätten den Krieg in Aleppo erlebt, andere mitangesehen, wie auf der Flucht Menschen im Meer ertrunken seien. Das Schifferkinderheim hat drei angestellte Psychologinnen, die sich auch um die Flüchtlingskinder kümmern. Dabei stehen sie vor der zusätzlichen Herausforderung, die Sprachbarriere zu überwinden. Zum Teil, so Waibel, helfen Dolmetscher, zum Teil Therapieformen, die nicht an die Sprache gebunden sind - wie zum Beispiel das Malen.

Eine Traumatherapeutin schule zudem die anderen Mitarbeiter. "Sie müssen wissen, wie sie auf Jugendliche reagieren, die sich die Arme aufritzen, Krampfanfälle bekommen oder mit ihrem Kopf plötzlich gegen die Wand schlagen." Die Erlebnisse der Flüchtlinge, weiß Waibel, können immer wieder in den Alltag hereinbrechen. (Timo Schmidhuber)