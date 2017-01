Fünfeinhalb Jahre Haft für Kopfschuss

Der Angeklagte blieb bei der Urteilsverkündung äußerlich gelassen, seiner Verteidigerin war der Ärger hingegen deutlich anzusehen. In seinem Urteil folgte am Dienstag Richter Ulrich Meinerzhagen, was Strafmaß und Begründung angeht, der Staatsanwaltschaft - und eben nicht der Verteidigung.

Der Richter, Beisitzer und Schöffen sahen es als erwiesen an, dass Marcel H. in einer Aprilnacht 2016 während einer Auseinandersetzung in einer Rheinauer Kneipe zweimal auf seinen Kontrahenten geschossen und dabei "zumindest billigend in Kauf genommen" hatte, dass dieser schwer, wenn nicht gar tödlich verletzt werden könnte. Sie verurteilten Marcel H. zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Führens einer Waffe samt Munition.

Für H. ist dieses Urteil keineswegs das Ende aller Tage. Der 46-Jährige hat bereits neun Monate in Untersuchungshaft hinter sich gebracht. Nach einem weiteren Dreivierteljahr hinter Gittern wird er auf Anweisung des Gerichts für ein Jahr und drei Monate in eine Entziehungsanstalt überwiesen, wonach er die Hälfte seiner Strafe verbüßt haben wird und mit der Aussetzung der Reststrafe auf Bewährung rechnen darf. Der Urteilsverkündung hatten rund zwei Dutzend Besucher beigewohnt. Viele von ihnen schüttelten in Anbetracht der als zu milde empfundenen Strafbeimessung den Kopf.

Wie sich die Strafe zusammensetzte, erläuterte Meinerzhagen in seiner ausführlichen, ganze eineinhalb Stunden dauernden Begründung. Dabei erfuhr der Strafrahmen gleich eine zweifache Milderung. Zum einen durch die starke Alkoholisierung des Angeklagten, mit der laut Gericht eine "erheblich verminderte Schuldfähigkeit" einherging. Zum anderen wegen des Versuchsaspektes der Tat - schließlich war es ja nicht zur Tötung des Mannes gekommen, auf den H. geschossen hatte. So verminderte sich der Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren Haft im Falle einer Tötung auf 0,5 bis 8,5 Jahre, wenn der Tötungsversuch gescheitert sei, und inklusive eingeschränkter Schuldfähigkeit.

Insofern bewegte sich die letztendlich festgelegte Gefängnisstrafe gar näher an der Höchst- als an der Mindestdauer. Das wiederum begründete Meinerzhagen mit jenen Aspekten der Tat, die gegen H. sprachen. So sei dieser einschlägig vorbestraft gewesen und habe gewusst, dass er im Falle erheblicher Alkoholisierung gewalttätig werden könne. Zudem fielen mehrere Straftatbestände zusammen, habe es keine Provokation im Vorfeld gegeben und seien die Folgen beim Opfer- inklusive erlebter Todesangst - durchaus beträchtlich gewesen.

Für den Angeklagten Marcel H. sprach vor Gericht dessen frühes Teilgeständnis sowie die Tatsache, dass die Verletzungen seines Kontrahenten zwar schwer, aber eben nicht lebensgefährlich und von langer Dauer gewesen seien.

Gegen das Urteil des Landgerichts kann Revision eingelegt werden. Da die Verteidigerin ursprünglich drei Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert hatte, ist mit einem solchen Schritt wohl zu rechnen. Die Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre und zehn Monate gefordert hatte, dürfte sich dem Urteil anschließen. rüo