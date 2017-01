Volkswirtin forscht zu Legalisierung von Cannabis

Seit 2015 an der Uni Mannheim: Michelle Sovinsky. © Universität

Was passiert, wenn Cannabis legalisiert würde - kann der Staat von steigenden Steuereinnahmen profitieren und den Konsum steuern? Wie würde sich das auf das Konsumverhalten junger Menschen bei Tabak und Alkohol auswirken? Und auf die Gesundheit der Bevölkerung? Solchen Fragen will die Volkswirtin Michelle Sovinsky auf den Grund gehen. Dafür bekommt die Professorin jetzt 1,2 Millionen Euro von der Europäischen Union.

Sovinsky untersucht an der Universität das ökonomische Verhalten von Unternehmen und Konsumenten in Bezug auf Märkte, zu denen es nur begrenzt Zugang und Informationen gibt. "Politiker wollen wissen, ob eine Erhöhung der Steuersätze auf Cannabis einen Einfluss auf den Konsum anderer Produkte haben würde", erklärt Sovinsky. Und sie will mit ihrem Projekt "Forensics" die Antworten darauf geben, dafür entwirft sie Modelle, in denen sie die Fälle durchspielt.

"Gesellschaftliche Debatten"

Doch es geht in ihrer Forschung nicht nur um Drogen, darüber hinaus beschäftigt sich die Amerikanerin etwa mit dem Markt für Produktfälschungen. Sie illustriert seine Mechanismen am Beispiel von Luxushandtaschen. "Der Einfluss von Produktfälschern auf die strategischen Entscheidungen eines Unternehmens ist noch kaum erforscht", sagt Sovinsky. Dabei liege der Umsatz, der weltweit mit kopierter Ware erzielt wird, bei 600 Milliarden US-Dollar im Jahr.

"Mein Ziel ist es, Entscheidungsträgern in der Politik konkrete Parameter an die Hand zu geben, um die Mechanismen der unbeobachteten Märkte besser einzuschätzen", sagt die Volkswirtin. Dazu entwickelt sie mithilfe empirischer Daten neue Modelle zur Erklärung ökonomischen Verhaltens von Unternehmen und Konsumenten. "Mein Projekt hat das Potenzial, gesellschaftliche Debatten anzuregen", sagt sie.

Die 46-jährige Amerikanerin Michelle Sovinsky lehrt und forscht seit 2015 als Professorin der VWL an der Universität Mannheim. Sie kam nach Forschungsaufenthalten unter anderem in Australien, den Niederlanden und Italien an die Universität. Ihr Projekt "Forensics" hat jetzt den Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC) erhalten, damit geht eine Förderung von 1,2 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren einher. bro