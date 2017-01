Großer Spaß für Tier und Mensch

Alle Bilder anzeigen Uwe Großkinsky mit Paco - ein eingeschworenes Duo. Unten links ist die von Andrea Jordine und ihrem Team konstruierte Bike-Antenne zu sehen, die dem Hund einen Bewegungswinkel von 240 Grad ermöglicht. © Pet Gleich geht es los (v.l.): Andrea Jordine, Paco und Uwe Großkinsky. Mit Leberwurstpaste wird dem Hund das Laufen vor dem Rollstuhl schmackhaft gemacht.

Paco stupst immer wieder sein Herrchen Uwe Großkinsky an. Vier Stunden lang hat der Border Collie nun still gelegen, jetzt braucht er Action. Und die bekommt er dann auch, denn der vierjährige Rüde ist mit seinem Herrchen eines von vier Mensch-Hunde-Teams, die auf dem Mannheimer Franklin Field das Einsteigerseminar "Zughundesport" von Manuela Habermann und Andrea Jordine besuchen.

Für Uwe Großkinsky ist das ein ganz besonderes Seminar. Denn der Hundebesitzer aus Edingen-Neckarhausen sitzt im Rollstuhl und wird als erster Rollstuhlfahrer die von Seminarleiterin Andrea Jordine entwickelte Bike-Antenne testen - und so für sich und seinen Hund Paco ein großes Stück an Sicherheit und Komfort gewinnen.

"Paco ist eigentlich immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Wenn er nicht frei läuft, läuft er vor dem Rollstuhl an der Leine. Aber mit meiner provisorischen Zug-Konstruktion hier bin ich schon einmal aus dem Rollstuhl gestürzt, mit nicht so schönen Folgen", erzählt Großkinsky, der sich beim Sturz damals die Hüfte gebrochen hat und jetzt mit Spannung auf den praktischen Teil des Seminars wartet.

Im theoretischen Teil haben er und die anderen Teilnehmer bereits einiges gelernt. Was muss der Vierbeiner - außer hoher Lauffreudigkeit - denn eigentlich mitbringen? Der Hund sollte ausgewachsen und gesund sein, über einen guten Grundgehorsam verfügen sowie eine Schulterhöhe von mindestens 50 Zentimeter haben. Das Gewicht des Hundes und das Zuggewicht müssen übereinstimmen. Je nach Statur kann der Vierbeiner das Drei- bis Fünffache seines Gewichts ziehen. Aber auch kleine, lauffreudige Hunde sind durchaus für den Zughundesport geeignet. Hier muss der Zweibeiner eben mitarbeiten und seinen Vierbeiner auf diese Weise entlasten. Auch das Wetter muss passen, erfahren die Teilnehmer. Um eine Überhitzung und Dehydrierung des Hundes zu vermeiden, soll die Außentemperatur unter 16 Grad liegen, es darf auf keinen Fall schwül sein.

"Zughundesport ist extrem selbstbelohnend für den Hund", so Andrea Jordine. "Da wird ein richtiger Hormoncocktail frei gesetzt." Aber ist das Ziehen, zum Beispiel an der Leine, nicht eher unerwünscht? Wie versteht der Hund, dass er nun auf einmal ziehen darf und soll? "Das ist natürlich erst einmal eine Konfliktsituation für den Hund", erklärt Hundetrainerin Manuela Habermann.

"Aber wenn man das von Anfang an konsequent mit bestimmten Signalen verknüpft, lernt der Hund schnell, wann er Ziehen darf", so die Fachfrau weiter. Und auch das Material ist wichtig. Benötigt wird unter anderem ein gut passendes Zuggeschirr für den Hund, eine elastische Leine, Jöringleine genannt, und vor allem eine sogenannte Bike-Antenne, die an der Lenkerstange angebracht wird und verhindert, dass die Leine ins Vorderrad fällt.

"Mit den herkömmlichen, am Markt erhältlichen Bike-Antennen waren wir nicht zufrieden. Also haben wir eine eigene entwickelt. Unsere ist um 240 Grad bewegbar, die Leine läuft also mit dem Hund mit", so Andrea Jordine, die ihre Konstruktion mittlerweile vermarktet. Für Uwe Großkinsky wurde die Bike-Antenne einfach gekürzt, da sie am unteren Teil des Rollstuhls angebracht wird. Wenn er sie nicht benötigt, kann sie einfach zur Seite geklappt werden. Der sogenannte Panik-Haken, der es in einer Notsituation ermöglicht, dass sich die Leine vom Gefährt löst, wurde verlängert.

Und tatsächlich beweist der Praxistest, dass beides wunderbar funktioniert. Paco benötigt lediglich ein anderes Geschirr, da die herkömmlichen Zuggeschirre für eine Leinenführung von oben konstruiert sind. Jetzt braucht Großkinsky nur noch ein Vorspannrad für seinen Aktivrollstuhl. "Dann können wir auch im Gelände fahren", strahlt er.

Auch Manuela Habermann und Andrea Jordine sind begeistert, dass es auf Anhieb so gut funktioniert hat. Uwe Großkinsky und Paco sind quasi das Proto-Rollstuhl-Team, dem hoffentlich weitere folgen. "Wir sind gerne Proto-Typen, oder Paco?" Der Border Collie sieht das offenbar auch so und springt freudig auf die Beine seines Herrchens. pet