Im Mühlfeld „steckt Musik drin“

Auf ein "gutes Jahr 2016" blicken Stefany und Jan Goschmann, die Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG) zurück und kündigen für 2017 auf dem Ausstellungsgelände im Mühlfeld an: "In diesem Jahr steckt Musik drin!" Damit ist vor allem die zweite Auflage des Zeltfestivals gemeint, das im Juni mit Auftritten der Hannoveraner Band Fury in the Slaughterhouse und Kult-Komiker Helge Schneider zu den Höhepunkten des Programms auf dem Maimarktgelände zählt. Ein "richtig großes" Open-Air-Konzert wird es in diesem Jahr allerdings nach Jan Goschmanns Angaben "eher nicht" geben.

Besucherzahlen rückläufig

Mit der Rekordzahl von 59 Veranstaltungen in den Messehallen und auf dem weit über 200 000 Quadratmeter großen Freigelände an der Xaver-Fuhr-Straße hatten Mutter und Sohn Goschmann sowie ihr 73-köpfiges Team (Standorte Mannheim und Villingen-Schwenningen) im letzten Jahr alle Hände voll zu tun. So viele Events und Veranstaltungstage (94) gab es auf dem 1985 eröffneten Messegelände noch nie, zugleich waren aber die Besucherzahlen und die Gesamtbelegungstage der Hallen und des Geländes rückläufig. Nur noch 720 000 Besucher (Vorjahr: 750 000) waren zu den unterschiedlichen Events - Publikumsmesse, Festival, Fachausstellung oder Konzertabend - gekommen. Einschließlich Servicepersonal und Ausstellern zählte die MAG im letzten Jahr "gut eine viertel Million Menschen auf dem Maimarktgelände".

Einen festen Platz im Kalender der Ausstellungsmacher haben auch nichtöffentliche Firmenveranstaltungen, Prüfungsklausuren für angehende Medizinstudenten oder Großveranstaltungen wie die Feuerwerk-Reihe Pyro Games und die Rassekatzen-Schau Arena of Cats. Etwa die Hälfte der Veranstaltungen kommt nach MAG regelmäßig, oft jedes Jahr auf das Maimarktgelände und sprechen "verschieden große Zielgruppen" an. So waren zur Sportfischerei-Fachmesse Angel-Expo rund 2200 Besucher, zum Techno-Festival Time Warp rund 18 000 und zur Oldtimer-Messe Veterama über 43 000 Menschen ins Mühlfeld gekommen.

Zur MAG gehört eine kleine Firmengruppe, über deren Umsätze sich die Inhaber-Familie Goschmann traditionell ausschweigt. Der Betrieb der Messehallen und des Geländes, technische und logistische Dienstleistungen auf dem Ausstellungsgelände selbst, aber auch bei externen Veranstaltungen in ganz Südwestdeutschland sowie das Deutsche Fertighauscenter, den Mannheimer Weihnachtsmarkt und die Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen (rund 100 000 Besucher und 700 Aussteller) gehören zu den Geschäftsfeldern der Gruppe unter dem MAG-Dach. Zuletzt (Stand 2015) wies die Gesellschaft eine Bilanzsumme von knapp 3,5 Millionen Euro aus. Die Umsätze, immerhin soviel ließ Stefany Goschmann durchblicken, reichten aus, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Damit stellte die Messe-Chefin klar, dass ihr Unternehmen nach wie vor keine Zuschüsse oder Subventionen für den laufenden Betrieb erhält.

Haupt-Zugpferd der MAG ist und bleibt der Maimarkt, die elftägige Verbrauchermesse, die mit zuletzt 340 000 Besuchern zwar ebenfalls leichte Rückgänge verzeichnete, dabei aber nach wie vor die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland ist. Für den Maimarkt 2017 zeichnen sich erneut gute Geschäfte ab: Etwa 1200 Aussteller haben ihre Stände bereits gebucht, die Aussteller-Zahl von gut 1400 werde auch in diesem Jahr auf jeden Fall wieder erreicht. Stefany und Jan Goschmann verweisen auf Schätzungen, nach denen beim Maimarkt alljährlich rund 150 Millionen Euro Umsatz entstehen.

Die nächste große Veranstaltung in den Maimarkt-Hallen ist die Ausbildungsmesse Jobs for Future, die in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Zu der Messe (16. bis 18. Februar) kommen inzwischen rund 43 000 Jugendliche aus der Region.

Maimarkt 2017 vom 29. April bis 9. Mai

