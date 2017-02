Hitlers Schwager kam aus Mannheim

Gruppenbild mit Adolf Hitler: Rechts neben ihm Eva Braun, links Gretl Braun-Fegelein. Links hinter ihr Walther Fucke-Michels, rechts hinter ihr Ilse Fucke-Michels, geb. Braun. Das Ehepaar Fucke-Michels im Juni 1944 (Bild o.). Der Mannheimer wuchs in der Villa in der Viktoriastraße auf (Bild u.).

Er will nach oben, nach ganz oben, um jeden Preis, will aufsteigen in den Dunstkreis des braunen Bonzentums. Und Walther Fucke-Michels (1889-1962), ein Sohn Mannheims, schafft es bis auf den Gipfel der Mächtigen, auf den Obersalzberg in Berchtesgaden, in den innersten Kreis von Diktator Adolf Hitler. Auf der Hochzeitsfeier von Gretl Braun mit dem SS-Gruppenführer Hermann Fegelein am 3. Juni 1944 posiert er zusammen mit Ehefrau Ilse, dem Führer und Eva Braun, mit Martin Bormann, Heinrich Himmler und der Familie fürs Gruppenbild.

Skrupelloser Karrierist

Ob im Frack oder in schwarzer SS-Uniform, Fucke-Michels geht stramm und korrekt gescheitelt seinen Weg, und jede seiner fünf Ehen sollte ihm dabei Trittstufe auf der Karriereleiter sein. Monika Ryll, Kunsthistorikerin und Denkmalschützerin, hat im neuen Band der Geschichtsblätter über "Walther Fucke-Michels - Schwager Adolf Hitlers und Kunsträuber im Dritten Reich" einen spannenden Beitrag verfasst, das Psychogramm eines gepflegten, skrupellosen Karrieristen gezeichnet, dem es dann auch noch gelang, sich bis zu seinem Tod komfortabel im Nachkriegs-Deutschland einzurichten. An dieser historischen Figur zeichnet Monika Ryll das ganze Elend von Eitelkeit und Geltungsbedürfnis nach - einer von mehr als 15 bemerkenswerten Beiträgen im neuen Band der Mannheimer Geschichtsblätter.

Domizil in der Oststadt

Nochmals zurück zu Walther Fucke-Michels, diesem Meister der Anpassung. Der Vater, Baumeister Wilhelm Fucke, hatte in Mannheim aus kleinbürgerlichem Milieu den Sprung in die besseren Kreise geschafft, nicht zuletzt dank seiner reichen Ehefrau Bertha Maria Adele Michels, deren Namen er sich ankoppelte. Für seine Familie schuf der Architekt ein Zuhause in der Viktoriastraße 13-15, eine repräsentative Villa, die sich bis heute ihren eleganten historistischen Stil bewahrt hat. In diesem Haus wächst Walther mit Bruder Erich und Schwester Elsa auf, besucht das Realgymnasium am Friedrichsring, studiert dann mit heißem Bemühn Medizin, wechselt zur Juristerei und zieht nach dem ersten Staatsexamen 1915 freiwillig in den Krieg. 1918 meldet sich der Kandidat zurück ins Leben, nun beginnt sich das Ehekarussell hochzuschaukeln, dreht sich mit Schwung in immer höhere Sphären, die Töchter von Rittmeistern, Industriellen, IG-Farben-Vorständen erliegen dem Charme des promovierten Rechtskundigen, der seine Netzwerke spinnt und sich auf gesellschaftlichem Parkett souverän bewegt.

Ehefrau Nummer vier wird Ilse Hochstätter, frisch geschiedene Schwester von Eva Braun, der Geliebten Hitlers. Am 15. Juni 1941 führt Walther Fucke-Michels die Society-Lady zum Standesamt, Trauzeuge ist der Schauspieler Willy Birgel.

Als Generalkulturreferent von Niederschlesien unter dem berüchtigten Gauleiter Karl Hanke hält der Mannheimer mit Gattin Ilse nun Hof in einem Breslauer Stadtpalais, ist dienstbar und gierig bei der Plünderung von Kunstschätzen und setzt sich, als der Untergang des Tausendjährigen Reiches naht, ab in den Westen, wird 1949 als Mitläufer eingestuft. 20 Jahre hält die Ehe mit der Schwester von Eva Braun, dann steht 1961 wieder eine Scheidung an, und noch eine fünfte Ehe wagt der über Siebzigjährige, die trennt ein Jahr später der Tod.

Flucht vor Nazi-Terror

Das Leben von Geflüchteten zeichnet Autor Sven Stromann-Bräuer nach, er erinnert an die jüdische Mannheimer Familie Ohrenstein, die dem Nazi-Terror entfliehen konnte. Manfred Ohrenstein gelang in der Neuen Welt der Neustart, er stieg für die Demokraten in die Politik ein, saß bis April 1994 im Senat als einer der einflussreichsten Männer des Staates New York. Der verstoßene Sohn Mannheims ist inzwischen 92 Jahre alt. Architekt Fritz Nathan ereilte ein ähnliches Vertreibungs-Schicksal, sein Lebenswerk haben Andreas Schenk und Roland Behrmann erforscht, und Ulrich Nieß stellt die Neuerscheinung vor. (räu)