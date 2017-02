Polizei: „Der Druck auf die Fahrer ist enorm“

Von unserem Redaktionsmitglied

Torsten Buchberger blickt durch die geöffnete Schiebetür in den weißen Mercedes Sprinter und seufzt. "Der Klassiker", sagt der Oberkommissar. "Bis unters Dach vollgepackt und von einer Baustelle zur anderen gefahren." Dann erklärt er dem Fahrer das Problem: "Wenn Sie plötzlich bremsen müssen, fliegt da hinten alles durcheinander." Die Sperrholzplatte zwischen Laderaum und Fahrerkabine könne die schweren Sandsteine kaum halten. "Durch die Lücke oben kriegen Sie auch schnell direkt was gegen den Kopf." Der Fahrer nickt verständnisvoll. Er spricht einigermaßen Deutsch und weiß aus Erfahrung, was man von ihm will: "Den hatten wir letztes Jahr schon mal hier", erzählt Buchberger.

Von solchen Fällen kann Holger Kretz traurige Lieder siegen. Der Einsatzleiter hat allein im vergangenen Jahr vier Mal gezielt Kleintransporter kontrolliert, "Wir finden immer jede Menge." Auch am Mittwochvormittag wurden rund 70 Prozent der Fahrzeuge bemängelt. Diese eskortierten Motorradstreifen auf das Polizei-Areal in der Hochuferstraße.

Hier im Herzogenried werden die Sprinter, Kleinbusse und -Lkw von Spezialisten ausgiebig untersucht. "Wir stellen Mängel an den Fahrzeugen fest und überprüfen anhand der Personalien, ob Ansatzpunkte für Straftaten vorliegen", so Kretz. Das Krasseste, was er in zwei Jahrzehnten Verkehrsüberwachung erlebt habe, sei ihm vor einigen Jahren auf einer Autobahnraststätte entgegengekommen, erzählt er: "Ein Lastwagen mit 20 Tonnen Dynamit und gebrochenen Bremsscheiben."

An diesem Tag fällt die Bilanz im Stadtgebiet undramatischer aus. Ein Fahrer hat für seinen Klein-Lkw keinen gültigen Führerschein, und auf einem Kleintransporter wird eine als gestohlen gemeldete Baumaschine gefunden. Ansonsten handelt es sich bei den Verstößen in den allermeisten Fällen um unzureichend gesicherte Baumateralien.

Die Fahrer bekommen dann gezeigt, wie sie ihre Ladung im Kleintransporter korrekt unterbringen und mit Gurten sichern. "Bin mal gespannt, ob der das schafft", sagt Kretz in Richtung des weißen Sprinters. Der Fahrer hat mittlerweile begonnen, die schweren Sandsteine und großen schwarzen Kübel umzuschichten. Auf unsere Frage, wer die 60 Euro Bußgeld (bei Vorsatz kostet es das Doppelte) zahlen müsse, lächelt er gequält: "Vielleicht Boss, vielleicht ich, müssen reden."

Dass der Abschreckungseffekt sehr überschaubar bleibt, weiß Kretz. "Der Druck auf die Fahrer ist enorm." Die Baufirmen nähmen lieber Bußgelder in Kauf, als dass mit dem ordnungsgemäßen Sichern der Ladung viel Zeit verlorengehe.

Beim Umpacken im weißen Sprinter hilft nun auch der Beifahrer. Er ist zunächst vom Zoll überprüft worden, der sich an der Schwerpunktaktion mit acht Kontrolleuren - neben 23 Polizisten und drei Mitarbeitern des Gewerbeaufsichtsamts - beteiligt. "Komisch ist das: Fast alle Beifahrer sind privat mitgekommen, kaum einer aus beruflichen Gründen", spottet Zolloberinspektor Andreas Glaser. "Aber wir haben jetzt die Personalien und fahren damit gleich mal zu den Firmen hin." In zwei Fällen werden direkt Ermittlungen wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit eingeleitet.

Inzwischen gibt Buchberger letzte Anweisungen zum Beladen des weißen Sprinters. "So, hier stopfen wir die Folie hin, dann ist es gut." Fahrer und Beifahrer bedanken sich, erleichtert rollen sie vom Hof. "Mir tun die leid", sagt der Oberkommissar. "Die sind doch das schwächste Glied am Ende der Kette."

Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim