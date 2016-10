1200 Stimmen zum Lutherjahr

Der Werderplatz ist dicht gefüllt. Immer mehr Menschen jeden Alters reihen sich ein in die Schlange vor der Christuskirche. Passanten bleiben stehen. Auf Nachfrage wird klar, dass hier etwas Außergewöhnliches statt findet - die Regionalprobe für den Chor des "Pop-Oratoriums Luther", das anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 in zahlreichen Metropolen aufgeführt wird. Neben Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Halle, München oder Stuttgart kommt das Spektakel auch nach Mannheim und wird dort am 11. Februar 2017 in der SAP Arena gezeigt.

Der freundliche Mann am Kircheneingang begrüßt unterdessen jeden Einzelnen und verteilt Informationsmaterial. Insgesamt 1200 Sänger treffen sich hier, um zum ersten Mal gemeinsam für das aufwändige Projekt zu proben. Im Inneren der Kirche läuft es trotz der Menschenmenge erstaunlich diszipliniert ab. Die Organisatoren haben ganze Arbeit geleistet. Die Kirchenbänke sind mit Zetteln versehen, auf der die einzelnen Stimmlagen stehen. So sitzen die jeweiligen Stimmen zusammen. Vor dem Altar ist ein Tisch aufgebaut, auf dem ein E-Piano steht. Später der Platz des Dirigenten.

Sänger mit weiter Anreise

Pop-Oratorium Luther - Das Projekt der tausend Stimmen Am 31. Oktober 2017 jährt sich Martin Luthers Thesenanschlag zum 500. Mal. Zu Ehren des Reformators veranstaltet die Stiftung Creative Kirche aus Witten das "Pop-Oratorium Luther - Das Projekt der tausend Stimmen" in zahlreichen Städten.

das "Pop-Oratorium Luther - Das Projekt der tausend Stimmen" in zahlreichen Städten. In Mannheim wird das Werk von Peter Falk und Michael Kunze in Kooperation mit der Evangelischen Landeskirche Baden, der Pfalz, der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und der Evangelischen Kirche Mannheim am Samstag, 11. Februar, in der SAP-Arena aufgeführt.

wird das Werk von Peter Falk und Michael Kunze in Kooperation mit der Evangelischen Landeskirche Baden, der Pfalz, der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und der Evangelischen Kirche Mannheim am aufgeführt. Imformationen zum Projektchor "Luther" von Claudia Seitz unter www.musik-an-johannis.de (pet)

Doch jetzt erklimmt erstmal Projektleiter Marcel Volkmann den Tisch. Er arbeitet für den Veranstalter des Pop-Oratoriums, die Stiftung Creative Kirche, und begrüßt die angereisten Sänger. Schnell wird klar, dass die nicht nur aus Mannheim und Umgebung kommen, sondern aus ganz Baden, der Pfalz, Südhessen und vereinzelt sogar aus Bayern. "Wahnsinn, so eine weite Anreise, toll", zeigt sich Volkmann begeistert über so viel Engagement. "Der Hauptdarsteller in unserem Pop-Oratorium ist jeweils der Chor. Die Schwierigkeit bei so einem großen Chor ist es, die klare Aussprache und Rhythmik einzuhalten. Deshalb wird bei der heutigen Regionalprobe das ganze Stück einmal durchgesungen", erklärt Volkmann.

Im Februar werden dann insgesamt 2200 Sänger auf der Bühne in der SAP Arena stehen, so viele haben sich angemeldet. Die meisten von ihnen singen in einem der 60 teilnehmenden Chöre, aber auch viele Einzelsänger sind dabei. Alle haben die Partitur für das Stück dabei, das musste jeder Teilnehmer beim Veranstalter für 20 Euro kaufen. "Dadurch entsteht eine gewisse Verbindlichkeit", sagt Volkmann. Am 11. Februar stehen die Sänger dann gemeinsam mit einem Symphonie-Orchester, einer Rockband und Musicalstars auf der Bühne.

Die Probe beginnt pünktlich. Geleitet wird sie von Maurice Croissant, einer von drei Dirigenten der Mannheimer Aufführung. Der Bezirkskantor aus Pirmasens beginnt mit Aufwärmübungen für die Stimme. Es wird gesummt, gegähnt, gezischt, gebrummt und sich gestreckt. Und dann geht es endlich los. 1200 Sänger erfüllen die Christuskirche mit ihrem Gesang. Für den Laien hört es sich bereits perfekt an - Dirigent Croissant unterbricht jedoch immer wieder, um Aussprache und Betonung der Sänger zu korrigieren. "Eigentlich ist ein Chor die Idealform der Gesellschaft", so Projektleiter Volkmann. "Wenn einer den Ton nicht trifft, wird er getragen von denen, die es richtig machen."

Als Einzelsängerin für Sopran singt Gisela Bretscher aus Bockenheim. Die Pfälzerin leitet den dortigen Kirchenchor. "Es fasziniert mich, in einem so großen Chor mitzusingen" , freut sie sich. Zu Hause hat sie das Stück schon drei Mal durchgesungen, mit Hilfe der CD zum Stück, die auch beim Veranstalter zu erwerben ist. Aus Mannheim ist Claudia Seitz mit ihrem Projektchor dabei. Die Kantorin an der Johanniskirche bietet regelmäßig Projektchöre für Gospel an - mit 30 bis 40 festen Teilnehmern. Für das Pop-Oratorium hat sie ebenfalls nach Mitsängern gesucht, 67 haben sich gemeldet. "Im Juni haben wir mit den Proben angefangen, bisher einmal wöchentlich. Das Ziel war, für die Regionalprobe das Stück einmal komplett durchzusingen. Das haben wir geschafft", so die Kantorin.

Vor der ersten Pause schaut Peter Kurz in der Christuskirche vorbei. Der Oberbürgermeister ist gemeinsam mit dem badischen Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh Schirmherr der Mannheimer Aufführung. "Es ist mir eine große Freude, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Die Christuskirche ist ein besonderer Ort für Kirchenmusik", sagt Kurz und betont: "Das Thema Popmusik spielt ja ein großes Thema in unserer Stadt, insofern passt das Pop-Oratorium besonders gut hierher."