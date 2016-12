14 weitere Autos aufgebrochen

Die Serie von Autoaufbrüchen nimmt kein Ende: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte erneut 14 Fahrzeuge in mehreren Stadtteilen aufgebrochen. In den meisten Fällen schlugen die Täter die Scheiben ein, einige Autos öffneten sie auf noch unbekannte Weise und stahlen verschiedene Wertgegenstände. Dies teilte die Polizei gestern mit. Zum Teil hätten die Täter auch hochwertige Dinge entwendet.

Der bisher bekannte Diebstahls- und Sachschaden liegt demnach bei mehreren Tausend Euro. Die Tatorte befinden sich in der Innenstadt, der Oststadt, auf dem Lindenhof und in Seckenheim. Die Polizei beschäftigt sich bereits seit Monaten mit der Aufbruchsserie. Dabei gehen die Täter meistens gleich vor: Sie schlagen die Scheiben geparkter Fahrzeuge ein, greifen nach Handtaschen, Rucksäcken, Jacken oder anderen möglichen Wertsachen und verschwinden innerhalb von wenigen Sekunden wieder (wir berichteten).

Trauriger Rekord an Weihnachten

Die Polizei verzeichnet 2016 einen eklatanten Anstieg dieser Taten. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres wurden in Mannheim 34 Prozent mehr Autos aufgebrochen als im Vorjahres-Zeitraum. In den vergangenen Wochen gab es dann noch mal eine Zunahme, am Weihnachtswochenende wurden 36 Autos aufgebrochen. Autobesitzern rät die Polizei, keinerlei Wertsachen in ihren Fahrzeugen liegenlassen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt jede Dienststelle entgegen. bro