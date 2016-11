17 000 Lichter erleuchten die Innenstadt

Der Märchenwald auf dem Paradeplatz ist in diesem Jahr nicht nur mit Odenwälder Bäumen geschmückt, sondern auch mit neuen Figuren am Brunnen. © Proßwitz

"Bald beginnt der wohl wichtigste Monat für den Einzelhandel", leitet Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch bei der gestrigen Pressekonferenz zu den Mannheimer Weihnachtsmärkten ein. Manfred Schnabel, Präsident des Handelsverbandes Nordbaden, bestätigt das: "Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Rekord-Weihnachtsgeschäft und einem Umsatzplus von 2,5 Prozent." Egal ob der Märchenwald auf dem Paradeplatz, der Kunsthandwerkermarkt auf den Kapuzinerplanken oder der Weihnachtsmarkt am Wasserturm - für alle gelte laut Grötsch, dass das Angebot nur funktionieren könne, wenn die Stadt für alle gut zu erreichen ist. "Darum freue ich mich besonders, dass die Baustelle auf der Bismarckstraße in diesen Tagen beendet wird." Das passt, denn schon morgen wird die MVV Energieversorgung als Hauptsponsor die 17 000 LED-Leuchten in der Stadt anknipsen.

Im Märchenwald geht's los

Wenn die 635 Lichterketten über eine Länge von sechs Kilometern die Innenstadt erstrahlen, läutet das den offiziellen Start der Weihnachtsmarkt-Saison ein. Um 17 Uhr am morgigen Mittwoch werden Bürgermeister Michael Grötsch, der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City Lutz Pauels und der MVV-Vorstand Ralf Klöpfer den Mannheimer Weihnachtszauber und den Märchenwald auf dem Paradeplatz eröffnen. Das Bläserquintett der Musikschule stimmt musikalisch ein. Danach folgen die zwei Eröffnungen auf dem Kapuzinerplanken (17.30 Uhr) und am Wasserturm (18 Uhr).

Aktionen und Angebote Die drei Weihnachtsmärkte auf dem Paradeplatz, den Kapuzinerplanken und am Wasserturm eröffnen am morgigen Mittwoch ab 17 Uhr. Weihnachtlich wird es im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 schon heute ab 16.30 Uhr. Die Mannheimer Parkhausbetriebe stellen ihre Tiefgarage im H-6-Quadrat an allen vier Adventssamstagen kostenlos zur Verfügung. Der Weihnachtsmarkt am Wasserturm bietet täglich ab 18 Uhr ein buntes Programm, auf den Kapuzinerplanken präsentieren sich Kunsthandwerk und auf dem Paradeplatz wird es märchenhaft. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 11 bis 21 Uhr. ena

Die Lichter beim neuen Einkaufszentrum Q 6/Q 7 erstrahlen bereits heute ab 16.30 Uhr. Auf dem Münzplatz wird ein zehn Meter hoher Weihnachtsbaum stehen, weitere Attraktionen sind geplant. "Insgesamt haben wir 13 Kilometer Kabel verlegt, um Q 6/Q 7 in weihnachtlichem Glanz leuchten zu lassen", erklärt Center-Manager Hendrik Hoffmann. Mit einem Gewinnspiel will die Werbegemeinschaft Mannheim City die Breite Straße in den Fokus rücken. Nach den in den vergangenen Tagen bekanntgewordenen Schließungen von Decathlon und jüngst Mömax wollen die Verantwortlichen die "Problemzone" mit einem Rätselspiel zur Weihnachtszeit beleben. Es wird ein Lösungswort gesucht, das sich in verschiedenen Geschäften entlang der Breiten Straße ergibt. Warengutscheine im Gesamtwert von 3000 Euro warten auf die Gewinner.

"Mannheim beschert Freude"

Das Stadtmarketing hat sich für die noch bestehenden Baustellen in der Innenstadt ein besonderes Schmankerl einfallen lassen. Weihnachtliche Motive mit dem bekannten roten Mannheim-Quadrat und Sprüchen wie "Mannheim beschert Freude" sollen auf die weihnachtlichen Tage einstimmen. "Wir werden diese Plakate an die Baustellen-Zäune in der Innenstadt hängen", erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing - "für ein schönes Flair".