19-Jähriger nach Verkehrsunfall in Mannheim in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag auf der Mannheimer Jungbuschbrücke.

Mannheim. Ein 19-jähriger Autofahrer hat bei einem Frontalzusammenstoß in der Neckarstadt mit einem weiteren Fahrzeug lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Auch der 52-jährige Fahrer des zweiten Wagens musste schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen zwei Uhr mit dem Wagen seiner Mutter in der Ludwig-Jolly-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf der Jungbuschbrücke verlor er aus bislang unbekannter Ursache auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Kleintransporter des 52-Jährigen zusammen.

Jungbuschbrücke komplett gesperrt

Während der Unfallaufnahme wurde die Jungbuschbrücke bis ungefähr 6.45 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen über die Kurpfalzbücke umgeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen hat der 19-Jährige das Fahrzeug ohne Wissen seiner Mutter benutzt. Inwiefern er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

