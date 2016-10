21-Jähriger ausgeraubt

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagmorgen kurz vor 2.30 Uhr mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei zu Fuß vom Jungbusch in Richtung Lindenhof unterwegs. In der Marktstraße nahm er den Täter bereits wahr. Als der 21-Jährige dann auf dem Fußweg parallel zur Straße "Am Victoria-Turm" auf der Brücke über die B 36 lief, wurde er von hinten gestoßen, so dass er stürzte.

Der Täter hielt dem Opfer ein Messer vor die Nase, woraufhin der junge Mann ihm seine Geldbörse aushändigte, in der sich Bargeld sowie Kreditkarten und Ausweispapiere befanden. Anschließend forderte der Unbekannte die Herausgabe seines Handys. Dabei konnte das Opfer dem Täter das Messer - ein Besteckmesser - wegnehmen, worauf der Täter flüchtete. Er war circa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte helle Hautfarbe. Er hatte eine auffällige Frisur: Die braunen Haare waren seitlich rasiert, am Hinterkopf zu einem Dutt zusammengebunden. Er trug eine schwarze Jacke und dunkle Jeans. Hinweise an die Kripo, Telefon 0621/1 74-55 55. has/pol