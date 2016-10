22-Jähriger muss in die Psychiatrie

Die Öffentlichkeit war beim Prozess ausgeschlossen. © Prosswitz

"Ich hoffe, dass Sie nur eine begrenzte Anzahl an Geburtstagen in der Psychiatrie verbringen müssen", wünschte Richter Ulrich Meinerzhagen dem Angeklagten, als er ihm gestern zum 22. Geburtstag gratulierte. Denn das Schwurgericht des Mannheimer Landgerichts hat gestern die unbefristete Unterbringung des Mannes in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung angeordnet.

Das Gericht sah es nach drei Verhandlungstagen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgten, als erwiesen an, dass er aufgrund einer paranoiden Schizophrenie am Abend des 28. Januar dieses Jahres zunächst auf seine Mutter einschlug. Das Ganze ereignete sich in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schönau, nach einer verbal ausgetragenen Auseinandersetzung.

Nachbarn hörten den Streit. Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei. Als nach kurzer Zeit die Schreie verstummten, hätten die Mitbewohner den Notruf an die Polizei wieder storniert, zeichnete Ulrich Meinerzhagen in der Urteilsbegründung den Tathergang nach. Die Mutter habe sich indessen ins Bad geflüchtet. "Sie konnte sich allerdings dort nicht schützen." Der Sohn habe ein Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge genommen und damit 18 Mal auf seine Mutter eingestochen. Zwei der Stiche, so das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung, verletzten die Halsvenen. Ein dritter durchstach die Luftröhre, so dass die 46-Jährige binnen kurzer Zeit an einer Luftembolie starb.

An Schizophrenie erkrankt

Nach der Tat habe der Angeklagte seine Mutter teilweise entkleidet und das Messer in ihrer rechten Hand drapiert, um eine Kampfsituation mit einer dritten Person vorzutäuschen. Der Sohn habe seine Wäsche gewechselt, die Wohnung verlassen und die Nacht außerhalb verbracht. Am nächsten Morgen wandte er sich an seine Verteidigerin und teilte ihr mit, dass die Mutter tot in der Wohnung liege.

Die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten sei zum Zeitpunkt der Tat durch eine schon vor Jahren diagnostizierte paranoide Schizophrenie erheblich eingeschränkt gewesen, stellte der Richter fest. Bisherige Behandlungen, die zum Teil auch stationär erfolgten, hätten - nicht zuletzt durch den Drogenkonsum des Beschuldigten - keine Verbesserungen erbracht.

"Wenn er unbehandelt bleibt, sind in Zukunft weitere, erhebliche Taten einschließlich neuer Tötungsdelikte zu erwarten", begründete der Richter die Einweisung in die Psychiatrie auch mit dem Schutz der Allgemeinheit. Der Angeklagte verzichtete auf Rechtsmittel gegen das ergangene Urteil. bh