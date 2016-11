Ein "Antänzer" hat am Sonntagmorgen einem 25-Jährigen in der Innenstadt das Handy gestohlen. Der Mann befand sich der Polizei zufolge gerade auf dem Nachhauseweg, als er gegen 5 Uhr im Bereich der Quadrate T 1/ U 1 von einem Unbekannten "angetänzelt" und am Arm festgehalten wurde. Der Täter zog ihm plötzlich das Mobiltelefon aus der Jackentasche und flüchtete mit einem Komplizen. Der "Antänzer" wird wie folgt beschrieben: circa 23 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, Vollbart, dunkel gekleidet mit schwarzer Basecap, vermutlich Nordafrikaner. Sein Komplize soll dunkelhäutig, 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulent sein. Er war dunkel gekleidet, trug eine Brille und hatte eine "Dreadlock-Frisur". Hinweise an das Polizeirevier Innenstadt, Telefon 0621/12 58-0. tan/pol