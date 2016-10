27-Jähriger stellt sich nach tödlichem Faustschlag

Auf dem Gehweg vor dem Dorint wurde Peter S. niedergeschlagen. © imo

Mannheim. Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" hatte am Mittwoch über den tödlichen Faustschlag im Juni 2015 vor dem Mannheimer Dorint-Hotel berichtet. Am Donnerstagnachmittag hat sich ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. In einer ersten Vernehmung habe der Mannheimer die Tat weitgehend eingeräumt.

Er steht im dringenden Verdacht, am 2. Juni 2015 einen 68-jährigen Mann auf dem Friedrichsring nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit einem Faustschlag niedergestreckt zu haben. Der Senior stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu - an denen er etwa einen Monat später verstarb.

Am Freitagvormittag wurde der 27-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erließ. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Drei konkrete Hinweise nach "XY"-Sendung

Nach der "Aktenzeichen XY"-Sendung am Mittwoch waren mehr als 30 Hinweise bei der Polizei eingegangen - drei konkreten seien die Beamten nach Ausstrahlung der Sendung nachgegangen. Die zuständige Kriminaloberrätin Roswitha Götzmann berichtete kurz nach der Ausstrahlung im ZDF, dass es einen "interessanten Ermittlungsansatz" gebe. "Mit etwas Glück haben wir den Täter", sagte sie im Studio. In der Sendung hieß es, dass eine Anruferin am Tatort eine verdächtige Person beobachtet haben wollte, die sie sogar mit Namen kenne. Details zu den drei Spuren nannten die Ermittler nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigte das Verbrechen schon mehr als ein Jahr lang. Der 68-Jährige war auf dem Weg zu einem Routinetermin beim Arzt, als er vor dem Dorint-Hotel einer Zeugenaussage zufolge von einem Mann plötzlich angegriffen wurde. Die Zeugin hatte den Täter als etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß beschrieben. Der mutmaßliche Täter flüchtete laut Zeugin zu Fuß in Richtung Wasserturm. Das Opfer erlitt Hirnblutungen und fiel später ins Koma. Am 14. Juli starb der Mann an den Folgen der schweren Verletzungen.

Über den Fall wurde immer wieder in den Medien berichtet. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hatte sogar eine Belohnung von 2000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt - trotzdem hatte es lange keine heiße Spur gegeben. (pol/dls/mpt)