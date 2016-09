27-Jähriger wegen sexueller Nötigung angeklagt

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage gegen einen Mann wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung und Körperverletzung erhoben. Nach Angaben der Behörde soll der 27-Jährige am frühen Morgen des 30.April 2016 versucht haben, eine 19-Jährige an einer Haltestelle in der Renzstraße zu vergewaltigen.

Ihm wird vorgeworfen, die junge Frau an der Haltestelle mit unverständlichen Worten angesprochen, sie festgehalten und im Intimbereich berührt zu haben. Daraufhin habe er die 19-Jährige gegen die Scheibe des Wartehäuschens gedrückt und in den Schwitzkasten genommen. Dabei habe er ihr mehrfach mit der Faust gegen den Unterkiefer geschlagen. Anschließend - so der Vorwurf - soll er versucht haben, die Frau zu vergewaltigen. Zeugen schritten ein und verhinderten Schlimmeres.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Mann aus Bulgarien. Er wurde bereits am 30. April festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Er gibt an, keine Erinnerung an die Tat zu haben. (pol/dls)