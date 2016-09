32. Autosalon lockt mit vielen Extras

Interessanter Innenraum: Der Autosalon gewährt Einblicke. © Proßwitz

Die Mannheimer Innenstadt verwandelt sich am heutigen Samstag, 10. September, von 9 bis 17 Uhr zur Automeile. 26 Händler präsentieren bei der 32. Auflage des traditionellen Autosalons 175 Modelle, alle Preisklassen sind vertreten - für den üppigen, aber auch für den kleinen Geldbeutel. An drei Standorten in der Innenstadt stehen die PS-starken Schätze, bereit begutachtet zu werden. Mitarbeiter der Autohäuser stehen bei Fragen Rede und Antwort. Auch Oldtimer werden zu sehen sein, genauso wie E-Bikes. Alle Standorte im Überblick:

Planken: Auf den Planken sind neun Händler vertreten. Zweirad Schreiber, Stadtmobil und Güma Wohnmobile stehen auf dem Paradeplatz, zeigen die Freiheit, die Fahrzeuge mit sich bringen - egal, ob mit zwei oder vier Rädern, ob Wohnmobil oder geliehener kleiner Flitzer. Weiter geht es an den P- und O-Quadraten mit Kohlhoff Automobile, Kfz Stefan Krieger, Peugeot Citroën Retail, dem VW Club Rhein-Neckar, Gauch GmbH und Ivancan Hyundai. Zu sehen sind leistungsstarke Alleskönner, Raumwunder und besondere Oldtimer.

Kapuzinerplanken: Auf den Kapuzinerplanken sind Modelle von Ivancan Mazda, Autohaus Dietrich GmbH, Fiba GmbH Suzuki, Mercedes Benz, Smart, Autohaus Röll, Autohaus Renck-Weindel und die Firma S.imp.lex zu sehen. Ob Business-Limousine mit Köpfchen oder sportlich elegante Karossen - auch hier kommen Autofreunde auf ihre Kosten. Infos gibt es natürlich neben dem schönen Anblick noch oben drauf.

Wasserturmgelände: Am Wasserturm zeigen BMW, Mini, das Autohaus Stefan Geisser GmbH, AHZ GmbH Toyota Zentrum, EFM Automobile GmbH Mitsubishi, das Porsche Zentrum Mannheim, das Autohaus Ernst und das Audi-Zentrum ihre verschiedenen Wagen. Ob leistungsstarke Motoren, Fahrassistenz oder besonders viele Extras - die Hersteller und Händler geben Einblick in ihr Repertoire. ena