Mannheim. in 36 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt niedergestochen worden. Wie die Polizei mitteile, erlitt der Mann einen Stich in den Oberbauch. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht und zeitnah operiert. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Der Mann war kurz vor 5 Uhr am Morgen im Quadrat H 3 unterwegs, als er vermutlich von mehreren Unbekannten angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 12 58 0 zu melden. (pol/dls)