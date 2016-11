44-Jähriger wegen Mordverdachts angeklagt

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 44-Jährigen aus Spanien stammenden Mann Anklage wegen Mordverdachts erhoben. Das teilte die Behörde am Montag mit. Dem zur Tatzeit 20-Jährigen wird zur Last gelegt, zusammen mit drei Mittätern den 41-jährigen italienischen Gaststättenbetreiber Giuseppe Sabia aus Mannheim getötet zu haben. Am 2. Februar 1993 sollen der Angeklagte und seine Komplizen den Gaststättenbetreiber in der Nähe seines Lokals abgepasst und in ein Waldgebiet nach Südhessen verschleppt haben. Dort soll er zunächst misshandelt und schließlich durch den Angeschuldigten erschossen worden sein.

Hintergrund soll nach derzeitigem Sachstand eine offene Lohnforderung des Angeschuldigten gewesen sein. Aufgrund eines DNA-Treffers gelang es, den Angeschuldigten zu identifizieren, der im Juni 2016 in Spanien festgenommen werden konnte und Ende Juli 2016 nach Deutschland überstellt wurde. Der Angeschuldigte habe den Tatvorwurf teilweise eingeräumt. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Mittäter des Angeschuldigten konnten bislang nicht festgestellt gemacht werden. (pol/leh/dls)