500 Euro Strafe nach illegalem Autorennen

"Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort." Die letzten Worte des Angeklagten aus Frankenthal klingen resigniert. Bis zuletzt hält der 19-Jährige an seiner Aussage vor dem Amtsgericht fest: Er ist am 25. Dezember 2015 kein illegales Autorennen auf der Rheinkaistraße gefahren, sondern wollte seinem Bekannten nur bei einem technischen Problem helfen. "Mangelnde Beweise" lägen vor, so der Angeklagte. Richter Hans-Jürgen Seiser sieht das anders. "Es war ein Autorennen. Dazu braucht es keine Flagge oder Pistolen", sagt er bei der Urteilsverkündung. Außerdem habe eine Zeugin beim ersten Verhandlungstermin am 30. August ausgesagt, dass sich die Fahrer mit einem dreimaligen Hupen verständigt hätten, "dann sind sie losgefahren". So wurde der 19-jährige Auszubildende zu einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot verurteilt, die Kosten des Verfahrens muss er ebenfalls zahlen.

Weiterer Angeklagter

Ursprünglich gab es in dem Prozess einen zweiten Angeklagten. Doch dieser erschien nicht zum ersten Verhandlungstag. Er sei trotz Vorladung des Gerichts im Urlaub, berichtete Ende August der 19-Jährige für seinen Bekannten. Es handelt sich nämlich um jenen Freund, dem der Frankenthaler auch beim technischen Defekt am Auto geholfen haben soll statt ein Rennen gefahren zu sein. Dieser wurde ohne Anhörung bereits am 30. August direkt zu 400 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot verurteilt.

"Sie haben sich ein Rennen geliefert", erklärte Richter Seiser weiter. Das hätten zwei Zeugen in ihren Aussagen ohne Zweifel bestätigt - unabhängig voneinander. Die Angaben der Freundin des Angeklagten habe nichts Be- und nichts Entlastendes ergeben, so der Richter. Sie habe zur Tatsache nichts gesagt, nur vorgebracht, dass sie mit im Auto saß, aber mit ihrem Handy gespielt und gefroren habe.

Defektes Rücklicht als Beweis

Zwei Polizeibeamte, die zur Rheinkaistraße am Hafen gerufen wurden, bestätigten allerdings den Eindruck eines illegalen Autorennens. Das Fahrzeug des 19-Jährigen wurde von ihnen als eines der am Rennen beteiligten Wagen identifiziert. "Ihr Rücklicht war defekt - das sagten zwei Zeugen aus und das bestätigten die Polizeibeamten. Also kann es sich nur um Ihr Auto gehandelt haben", sagte Richter Hans-Jürgen Seiser zum 19-Jährigen.

Der Frankenthaler beharrte aber auf seiner Aussage: "Mein Bekannter rief mich an, ich sollte ihm bei einem technischen Problem helfen. Er konnte nicht mehr in den dritten Gang schalten. Also sind wir nebeneinander hergefahren, um zu schauen, ob es wieder funktioniert." Dies beschrieb auch ein weiterer Zeuge: "Ich bin zur Rheinkaistraße gekommen, um zu helfen. Als wir mit dem Auto gefahren sind, war das Problem plötzlich gelöst", sagte dieser. Während er Beifahrer war, sei aber nie ein Auto nebenher gefahren. "Was davor passiert ist, weiß ich nicht."

Der Richter sagte abschließend zum Angeklagten: "Weil Sie bereits einen Eintrag im Fahreignungsregister wegen zu hoher Geschwindigkeit haben und so ein Rennen an einem Feiertag wie dem ersten Weihnachtstag veranstalten, werden Sie zu 500 statt 400 Euro - wie im Bußgeldkatalog vorgesehen - und einem Monat Fahrverbot verurteilt."