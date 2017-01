5000 Gläser Sekt und Zuckerwatte zum „Kaltstart“ im Jahr 2007

Alle Bilder anzeigen Joy Flemming, Rolf Stahlhofen und Uwe Ochsenknecht sorgten für Stimmung (oben, v.l.), Gerhard Widder (l.) und Günther Oettinger blätterten in einer "MM"-Sonderausgabe (unten links), daneben Besucher im und vor dem Zeughaus. © Tröster, Proßwitz (3)

Menschenmassen bewegten sich nicht auf der Straße. Dafür kam der Ministerpräsident, der "MM" druckte eine Sonderausgabe, für die Bürger floss der Sekt, es gab Gebäck "fer umme" und ein eine Million Euro teurer Marketing-Würfel sorgte anderswo in der Republik national für Aufmerksamkeit: Mannheim feierte vor zehn Jahren das Stadtjubiläum.

Am 24. Januar, auf den Tag 400 Jahre nachdem Kurfürst Friedrich IV. 1607 die Stadtprivilegien verliehen hatte, öffneten sich um 11 Uhr die Pforten zum sanierten Zeughaus. Alter Messplatz, Breite Straße, Jungbusch-Quartierentwicklung, die sogenannten Kurpfalzachsen-Sanierungsprojekte (Kosten 21,5 Millionen Euro) - alles wurde damals pünktlich fertig, einschließlich der erweiterten rem-Museumsfläche (Gesamtkosten 17,3 Millionen Euro), des Rosengarten-Anbaus sowie der Schloss-Sanierung.

400 Ehrengäste

Eigenes 2007-Büro betreute 28 Projekte Zahlreiche Veranstaltungen (Kosten 7,5 Millionen Euro) prägten das Jahr des Stadtjubiläums. Das eigens eingerichtete Büro im Rathaus betreute allein 28 Projekte und förderte mehr als 20 weitere Aktivitäten. Darüber hinaus fanden zahlreiche Großereignisse in Mannheim statt: Das Eröffnungsfestival mit Einweihung des Zeughauses gehörte dazu. Weitere Höhepunkte waren unter anderem die Springreiter-Europameisterschaft, die Internationalen Märchentage, die Schau "my vision", das Titanick-Theaterspektakel "Quadratwurzel" und vor allem das "lesen, hören"-Literaturfest mit Schirmherr Roger Willemsen. Von der Bürgerschaft getragene Aktionen standen zudem in allen Stadtteilen auf dem Programm: Im Jungbusch startet etwa bereits im Januar 2007 der Aufbau der Kulturcontainerstadt "Con.Tent 17". Der neu gestaltete Alte Meßplatz stand zudem im Juli in der Neckarstadt im Zentrum der Feierlichkeiten von Bürgerverein und Quartiermanagement, die ein großes Aktionswochenende mit Fest und Umzug veranstalteten. In der Schwetzingerstadt organisierte der Bürgerverein die "Lange Nacht der Schwetzingerstadt/Oststadt". Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Gerhard Widder machten daneben Westliche und Östliche Innenstadt gemeinsame Sache. Unter dem Motto "Quadrate und mehr! sehenswert - begehenswert" startete das "Jahr der offenen Tür". Eingebunden waren 50 Einrichtungen, die alle ihre Arbeit präsentierten und zum persönlichen Blick hinter die Einkaufskulisse einluden. Von Mai bis Oktober gestalteten Kinder und Jugendliche eine "Lebendige Litfaßsäule" in H 1/J 1 als Zeichen für eine kinderfreundliche Innenstadt. Ein verkehrsberuhigter Aktionstag unter dem Motto "Platz da, jetzt kommen wir", an dem Kinder sechs Plätze in der City mit Leben füllten, rundete Ende September die 2007-Beiträge ab. aph [mehr...]

Die Party konnte also beginnen: Dazu wurde an dem Tag extra die Straße vor dem Toulonplatz gesperrt, Autofahrer mussten sich einen Weg um das Festgelände in C 5 suchen. Am Morgen begrüßte Oberbürgermeister Gerhard Widder im Zeughaus 400 Ehrengäste. Unter ihnen Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Günther Oettinger, der nur einmal für ein Raunen in den Reihen sorgte, als er an einer Stelle seiner Rede Karlsruhe sagte und Mannheim meinte. Die Stadt, da war sich dann der Oberbürgermeister ganz sicher, ist absolut unverwechselbar, ist "eine Stadt mit Charakter, die geprägt ist von einem Bürgerstolz, der sich durch alle Schichten zieht". Gerhard Widder rühmte vor allem Offenheit und Toleranz Mannheims, seit vier Jahrhunderten bestimmten diese Tugenden das geistige Klima. Alle diese Kräfte zu bündeln zum Wohle der Stadt, sei Zukunftsaufgabe, sagte er.

Süßes zum Jubiläum

Der Nachmittag gehörte dann den Bürgern, die auf dem Toulonplatz bei Minustemperaturen einen "Kaltstart" mit viel Musik und noch mehr Überraschungen erlebten. So steuerte beispielsweise die Firma Südzucker zwei Zuckerwattemaschinen bei, 5000 Gläser Sekt wurden ausgeschenkt, die Bäckerei Zorn verteilte 500 Tüten "Mannheimer Dreck", Grimminger und Kohlmann spendierten weitere 4000 Stück Gebäck - alles, um den Kurpfälzern den Tag zu versüßen. Rolf Stahlhofen und seine All Star Band sorgten für Stimmung. Die Monnemer Joy Flemming und Uwe Ochsenknecht waren ebenso mit an Bord wie Silke Hauck und weitere Mannheimer Musiker. Im Verlauf des Abends wurde auch an das eigentliche historische Ereignis erinnert: Den anwesenden Stadtoberen verlas Kabarettist Frederic Hormuth die Stadtrechte. Parallel dazu öffneten sich die Türen des frisch sanierten Museums - natürlich "fer umme".

Zehn Jahre Planung

Eine ganze Festwoche schloss sich an: Rund um den Alten Messplatz, unter anderem in der Feuerwache und dem Capitol, wurde gefeiert. Die Kunsthalle startete in das Jahr ihres 100. Geburtstages. Filsbach und Jungbusch lockten mit zahlreichen Kultur-Aktionen, das Nationaltheater lud zur Stadtgeschichte-Matinee mit Lesung, Brunch und einem festlichen Opernabend ein.

Zehn Jahre Planung lagen hinter den Akteuren, daneben eine städtebauliche Diskussion mit der Bürgerschaft, in deren Verlauf sich Kernthemen, wie die "Stadt an den Flüssen" oder aber eine bestimmte Planungs- und Beteiligungskultur heraus formten. Ein begehbarer Stadtteppich war das Herzstück der Ausstellung "10/400", die den Entstehungsprozess all der 2007-Projekte dokumentierte.

Ob all dies am Ende die Stadtgesellschaft nach vorne brachte? Beim "MM"-Bürgerbarometer im Oktober 2007 gaben die Mannheimer dem Jubiläum die Note 2,4. Besonders viel sei nicht hängengeblieben, lautete der eher ernüchternde Tenor. Und auch die Frage, ob sich durch das Stadtjubiläum das Image Mannheims bundesweit verbessert habe, antworteten lediglich 38 Prozent der vom "MM" Befragten mit Ja.

Ohne großen Wow-Effekt

Das Ergebnis sei "ein ganz ordentliches Jubiläum mit braver Zurkenntnisnahme in Stadt und Land, ohne großen Wow-Effekt und dauerhaft überregional staunende Presse", urteilte beispielsweise Filmfestivalleiter Michael Kötz, der selber Bleibendes schaffte: Eine 70-minütige, literarische Filmreise ("Traumhafte Zeiten") durch Mannheims Geschichte, unter anderem in jene Zeit vor 100 Jahren als man es zum Jubiläum verstand, die Massen zu bewegen und für Aufbruchstimmung am Beginn des 20. Jahrhunderts zu sorgen.