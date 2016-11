7000 Gäste bei „Night of the Graduates“

Tanz und Musik bis in den frühen Morgen im Rosengarten: Mit einer rauschenden Partynacht und 7000 Gästen haben die diesjährigen 1933 Absolventen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim ihren erfolgreichen Bachelor-Abschluss gefeiert.

"Durchstarten" lautete der Titel des Films, den Studierende der Studienrichtung Digitale Medien präsentierten. Dabei wurde der Bau der ersten Rakete an der Dualen Hochschule künstlerisch in Szene gesetzt. "Durchstarten" war auch das Motto der "Night of the Graduates", das sich wie ein roter Faden durch das Programm zog.

DHBW-Rektor Georg Nagler gratulierte den Absolventen. Sie hätten durch ihr Studium "Bildungsenergie" getankt. "Sie wissen, wie man den Bildungskompass justiert und haben den Pilotenschein für ein selbstbestimmtes Leben als Akademiker erworben", sagte der Rektor. Nun liege es an ihnen, aus ihrem Leben einen ganzheitlichen Erfolg zu machen.

Nagler dankte den dualen Partnern, die in die Bildung junger Menschen investierten: "Wer in duale Studienplätze investiert, erntet eine Rendite, die um Lichtjahre besser ist als die lausigen Zinsen der Europäischen Zentralbank", so Nagler.

Auch der Erste Bürgermeister Christian Specht gratulierte den erfolgreichen Absolventen. Er dankte den Dozenten der DHBW, die die Absolventen zu "herausragenden Leistungen" gebracht hätten, sowie den dualen Ausbildern für ihre "Investition in die Zukunft des Standorts Metropolregion Rhein Neckar".

Als Festredner spannte Astronaut Gerhard Thiele gekonnt den Bogen zwischen Erlebnissen im Weltraum und den Lebensperspektiven der Absolventen. Er ermunterte sie, ihre Talente zu nutzen, um ihre Träume zu verwirklichen. Lorenz Freudenberg, der Vorsitzende des Freundeskreises der DHWB, wies auf die Bedeutung von Bildung und lebenslangem Lernen hin, aber auch auf den Wert von Freundschaften, die während des Studiums geknüpft wurden. "Dieses Netzwerk an Verbindungen ist es in jedem Fall wert, auch in Zukunft gepflegt zu werden."

"Jetzt wird erstmal gefeiert"

Parallel zur Ausgabe der Bachelor-Zeugnisse startete ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf allen Ebenen im Rosengarten. Treffpunkt für viele war die Cocktail-Bar, wo bis in die Morgenstunden gefeiert wurde. Auch Marius Krüger und Ann-Christin Freyh, die zu den 30 besten Absolventen gehörten, waren dabei. Beiden hat beim dualen Studium die Verbindung von Theorie und Praxis mit finanzieller Absicherung gefallen.

Während der 22-jährige Logistikspezialist noch keine konkreten Pläne hat für seine Zukunft, heißt es bei der 21-jährigen Fachfrau für Dienstleistungsmarketing nun "durchstarten" im Masterstudium an der Universität. "Doch jetzt wird erst mal gefeiert", meinten die beiden Absolventen. Die Musik soll erst kurz vor 5 Uhr in der Früh ausgemacht worden sein.