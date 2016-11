77-Jährige stirbt bei Feuer

Nichts lässt gestern Morgen erahnen, was sich hier wenige Stunden vorher zugetragen hat, von außen sieht das Einfamilienhaus fast unversehrt aus: Bei einem Brand in dem Gebäude in der Gartenstadt ist am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen, ihr Mann wurde schwer verletzt, er schwebt weiter in Lebensgefahr. Beide haben große Mengen an giftigem Rauchgas eingeatmet. Unklar ist bislang noch, wie das Feuer überhaupt ausbrechen konnte.

Was ist passiert am späteren Sonntagabend im Hainbuchenweg? Wohl im Wohnzimmer des eingeschossigen Bungalows ist das Feuer ausgebrochen, so viel steht laut der Feuerwehr fest. In dem Gebäude lebten eine 77-Jährige und ihr 83 Jahre alter Ehemann. Bei ihnen handelt es sich um die Opfer des Brandes.

Völlig verrauchte Zimmer

Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend wird die Feuerwehr von Anwohnern in die Gartenstadt gerufen, die Einsatzkräfte müssen sich erst durch die engen Straßen zu der Brandstelle vorarbeiten. Dort gehen sofort zwei Trupps der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten in das Wohnhaus, das etwas zurückversetzt in zweiter Reihe am Hainbuchenweg in der Nähe des Käfertalers Waldes steht. Aus den völlig verrauchten Zimmern können die Feuerwehrleute die 77-Jährige nur noch tot bergen. Ihr 83-jähriger Ehemann lebt noch, er wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen die Ärzte um sein Leben.

Die Löscharbeiten stellen die Feuerwehr dann vor keine größeren Probleme, nach zwei Stunden ist der Einsatz in der Gartenstadt beendet. Jetzt sind die Brandermittler der Polizei im Einsatz, sie müssen herausfinden, was genau dort passiert ist.

Gestern wollte sich Polizeisprecher Michael Klump zu dem Unglück nicht äußern: "Bis jetzt gibt es noch keine neuen Fakten, von denen wir sicher ausgehen können." Der Sachschaden soll bei rund 100 000 Euro liegen.