80 Helfer sammeln Müll ein

Die Ahmadiyya-Gemeinde unterstützt die Stadtreinigung. © Prosswitz

Mehr als 80 freiwillige Helfer der Ahmadiyya-Gemeinde Mannheim haben gestern am frühen Morgen die Mannheimer Stadtreiniger bei ihrer Arbeit unterstützt - zum inzwischen 25. Mal. Mit 45 Beschäftigten der Stadtreinigung waren die Muslime unter anderem an Wasserturm und Paradeplatz, um Partymüll und Reste des Feuerwerks aufzusammeln. 65 Säcke Müll kamen dabei zusammen.

"Die Organisation des freiwilligen Einsatzes hat wieder reibungslos geklappt", freute sich Franz Hempen von der Stadtreinigung, die mit fünf Kehrmaschinen unterwegs war. Doch manches sei damit nicht zu machen - etwa das Einsammeln von Raketenstecken oder Flaschen, die wieder in Unmengen am Wasserturm herumlagen. Durch den freiwilligen Einsatz der Muslime spare man Personal, das man an anderen Stellen verstärkt einsetzen könne.

Die Hilfe der Muslime ist Teil einer bundesweiten Aktion, wie Vorsitzender Ahmad Mansur berichtet: "Zum Jahreswechsel 1992/93 haben vier Städte in Deutschland damit angefangen - Mannheim war dabei", berichtete Mansur. Die Gemeinde beteilige sich auch an der stadtweiten Aktion "Putz die Stadt raus".

Sieben Tonnen Müll

Die Ahmadiyya-Muslime verstehen ihre Organisation als Reformgemeinde, die eine friedvolle und tolerante Form des Islam praktiziert. Ehrenamtliche Arbeiten wie die Putzaktion entsprechen dem Grundsatz des Islam, erklärte Organisator Suhail Butt. "Wetteifert miteinander in guten Werken" steht denn auch auf einem großen Transparent, das der 21-jährige Ahmad Mian und seine Freunde zu Beginn der Putzaktion hochhalten.

Insgesamt haben die Mannheimer Stadtreiniger in diesem Jahr sieben Tonnen Silvestermüll zusammenkehren müssen, es waren insbesondere deutlich mehr Feuerwerksbatterien als im vergangenen Jahr, bilanzierte Hempen. ost