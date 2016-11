8500 Kinder sind arm

Zu viele Kinder in Mannheim sind arm - und ihnen muss geholfen werden: Darauf weist die Evangelische Kirche mit ihrem Projekt Kindervesperkirche hin. Gestern haben die Initiatoren das aktuelle Programm vorgestellt, das in der nächsten Woche startet - und mehr Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche einfordert.

In der Stadt gebe es rund 8500 Kinder, die als arm gelten können, sagte die Bezirksjugendreferentin Ruth Würfel, die die Kindervesperkirche leitet. Auch der Sozialatlas der Stadt Mannheim und eine Studie der Bertelsmannstiftung gehen von ähnlichen Werten aus - demnach lebt mehr als jedes fünfte Mannheimer Kind in einer Hartz-IV-Familie. Und trotz verschiedener Förderprojekte wie der Kindervesperkirche oder Bildungsprogrammen ist die Zahl der Kinder aus armen Familien in Mannheim in den vergangenen Jahren sogar noch leicht angestiegen. Die Quote der betroffenen Kinder stieg von 21,2 Prozent im Jahr 2013 auf 22,6 Prozent im Jahr 2015.

In der Kindervesperkirche auf dem Waldhof bekommen die Kinder ab dem 28. November bis zum 11. Dezember jeden Tag ein Mittagessen. Das Konzept unterscheidet sich stark von der eigentlichen Vesperkirche in der Innenstadt, wo Bedürftige günstige Verpflegung bekommen. Zur Kindervesperkirche werden ganze Schulklassen eingeladen, schließlich solle hier niemand als arm stigmatisiert werden. "Das ist einfach sehr schön, wenn rund 140 Schüler im Klassenverband hier einen schönen Tag erleben dürfen", sagte der Dekan der Evangelischen Kirche Mannheim, Ralph Hartmann, gestern.

Termine des Sozialprojekts Die Mannheimer Kindervesperkirche ist vom 28. November bis 11. Dezember täglich von 11 bis 14.30 Uhr in der Jugendkirche Waldhof geöffnet. Sie wendet sich nicht an Einzelpersonen, sondern an ganze Schulklassen, die sich anmelden müssen. Rund um die Kindervesperkirche gibt es ein öffentliches Programm. Am Donnerstag, 24. November, findet eine Aktion auf der Adenauer-Brücke statt. Um 15.15 Uhr treffen sich dort in der Mitte Gruppen aus Mannheim und Ludwigshafen, um auf die Kinderarmut in beiden Städten aufmerksam zu machen. Am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, gibt die Gruppe "The Flames" ein Benefizkonzert in der Jugendkirche im Speckweg. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Unterstützung für die Kindervesperkirche kommt vom Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis (DAFAK), Holger Tours, Odenwald-Quelle und ehrenamtlichen Helfern.

Für viele Kinder sei das gemeinsame Essen eine schöne Erfahrung, die sie sonst nicht erleben könnten. Ältere Schüler der Helene-Lange-Schule unterstützen die ehrenamtlichen Helfern und kümmern sich um die Schüler. Sie wollen ihnen Fröhlichkeit und Lebendigkeit ermöglichen. "Mehr als ein Fünftel unserer Kinder wächst in Armut auf. Das bedeutet geringere Bildungschancen und eine geringere Teilhabe an Sport- und Freizeitmöglichkeiten", so Hartmann. Aus diesem Grund sei es wichtig, auf das Problem im politischen Raum stärker aufmerksam zu machen.

Zu dem Programm der Kindervesperkirche gehören mehrere Gottesdienste, etwa zur Eröffnung am 28. November und zum Abschluss am 11. Dezember. In den Tagen dazwischen haben die Initiatoren ein Programm zusammengestellt, das den Kindern mehr bieten soll als ein gemeinsames Essen. Familien sind zum Frühstück eingeladen, das Team des städtischen Spielmobils wird einen Barfußpfad aufbauen, die Stadtbibliothek schickt Lesepaten, die den Kindern vorlesen.

"Das ist ein Thema in Mannheim"

Als Unterstützer ist der Verein "Adler helfen Menschen" dabei. "Es gibt noch viel für uns zu tun. Kein Mensch weiß doch genau, wie viele Kinder wirklich arm sind", sagte Udo Scholz, Stadionsprecher der Adler und Vorsitzender des Vereins. Mittlerweile gibt es auch Ableger der Vesperkirche in Ludwigshafen. "Da kann man nicht von einem Strohfeuer sprechen. Das ist schon dauerhafte Hilfe", fügte Matthias Binder, auch vom Adler-Hilfsverein, hinzu.

Dass Armut unter Familien mit Kindern verbreitet ist, weiß Hubert Mitsch. Er leitet die Mannheimer Tafeln. "Zu uns kommen viele Familien mit ihren Kindern. Das ist ein Thema in Mannheim." Die Tafeln könnten nur helfen, indem sie günstiges Essen anbieten. Wenn aber auch mal Sachspenden an Kinder verteilt werden, "sind die heiß begehrt." Nach Angaben von Mitsch haben die drei Mannheimer Tafeln derzeit 2800 Kundenausweise ausgestellt, dahinter stecken etwa 7500 Menschen.