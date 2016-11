9000 Pakete unterwegs nach Osteuropa

Die Schüler der Klasse 3a an der Oststadtschule übergeben ihre Geschenke an Ivo Würr (blauer Pulli) und Pascal Greiner (roter Pulli).

Zwei Stofftiere, Sticker und eine Mütze hat Livia Ries in ihr Geschenk gepackt. Auch ein paar Süßigkeiten sind drin. Am Donnerstagvormittag übergibt sie ihr Paket vor der Oststadtschule an Pascal Greiner. Anfang Dezember soll es dann zur Ladung von 24 Sattelschleppern gehören und in Osteuropa ein Kind glücklich machen. Ein Kind, dem es nicht so gut geht wie den meisten in Deutschland.

Service-Clubs aktiv

"Weihnachtspäckchenkonvoi" heißt die Aktion, die die Service-Clubs "Round Table" und "Ladies' Circle" in ganz Deutschland organisieren. Kinder stellen hierzulande Geschenke zusammen, die die Mitglieder des Clubs dann nach Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukraine bringen. In Waisen- und Krankenhäuser, Schulen und Kitas. "Wir werden alle Geschenke persönlich übergeben", das ist Pascal Greiner vom Round Table ganz wichtig. "Die Idee dahinter ist, dass Kinder ihr Spielzeug mit anderen Gleichaltrigen teilen." Aber auch neue oder gut erhaltene Kleidung und Süßigkeiten dürfen in die Pakete, gern gesehen sind auch Schulmaterialien, Zahnbürsten und -pasta.

Weihnachtspäckchenkonvoi Die beiden Service-Clubs Round Table und Ladies Circle organisieren die Aktion seit 2001. Kinder in Deutschland packen dafür Geschenke, die Mitglieder der Clubs bringen sie persönlich nach Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukraine.

und organisieren die Aktion seit 2001. Kinder in Deutschland packen dafür Geschenke, die Mitglieder der Clubs bringen sie persönlich nach Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukraine. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren des Weihnachtskonvois mit deutschlandweit 80 000 Paketen - so viele wie noch nie.

- so viele wie noch nie. In Mannheim haben sich die Kinder folgender Kitas und Schulen beteiligt : Christuskindergarten, Kindergarten St. Agnes, Kinderhaus St. Adalbert, Kindergarten St. Elisabeth, Erich Kästner-Schule, Pestalozzischule, Oststadtschule.

: Christuskindergarten, Kindergarten St. Agnes, Kinderhaus St. Adalbert, Kindergarten St. Elisabeth, Erich Kästner-Schule, Pestalozzischule, Oststadtschule. Wer die Aktion "Weihnachtspäckcenkonvoi unterstützen möchte, kann ein Paket zudem noch bei der Buchhandlung Böttger (Sennteichplatz 2, Neckarau) abgeben. fab

Und so stapeln Pascal Greiner und Ivo Würr am Donnerstag ein Geschenk nach dem anderen auf die Ladefläche eines kleinen Anhängers vor der Oststadtschule. Jedes bunt eingepackt und mit einem Aufkleber versehen. Dort haben die Schüler vermerkt, ob das Paket für ein Kita- oder Schulkind gedacht ist, für einen Jungen oder ein Mädchen. Genau verfolgen die Schüler, wo ihr Päckchen landet - und fragen auch nach, ob denn alles gut gesichert sei. Damit ihr Geschenk auch bloß nicht verloren geht.

Nach dem Stopp in der Oststadt fahren Greiner und Würr weiter zu sechs anderen Schulen und Kitas in der Stadt. Insgesamt mehr als 900 Päckchen wollen sie in Mannheim einsammeln. Danach wird alles zunächst in Hanau gelagert, bevor die Club-Mitglieder mit dem Konvoi im Dezember Richtung Osten fahren. Rund 120 Menschen seien dabei, so Greiner.

Drittklässlerin Livia hat die Aktion gut gefallen. "Ich glaube, dass die Kinder sich darüber freuen und dass wir sie ein bisschen aufmuntern können, wenn es ihnen nicht so gut geht." Ihre und die anderen Klassen hatten zuvor im Unterricht darüber gesprochen. "Wir wollen den Kindern damit gerade in der Weihnachtszeit vermitteln, was Nächstenliebe bedeutet", erklärt Caroline Reus, Lehrerin an der Oststadtschule. "So können sich die Schüler gut in die Situation von anderen Kindern hineinversetzen."

Pascal Greiner hat das Projekt vor wenigen Jahren nach Mannheim geholt, hat Schulen und Kindergärten angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht. In den kommenden Jahren könnten sich nach seinem Geschmack ruhig noch mehr Einrichtungen daran beteiligen, Bedarf gibt es in den Ländern Osteuropas offenbar genug. Vor Ort arbeiten die Organisatoren mit der Caritas zusammen - und sie sehen jedes Jahr aufs Neue, wie groß die Freude ist, wenn die Kinder dort ihre Geschenke auspacken.