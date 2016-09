94-Jährige im Hausflur überfallen

In ihrem Hausflur in der Steubenstraße riss der Räuber der älteren Dame zwei goldene Ketten vom Hals.

Mannheim. Eine 94-Jährige ist am vergangenen Mittwochabend in Almenhof in ihrem Hausflur Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei mitteilte, ging die Frau zu Fuß zu ihrer Wohnung in der Steubenstraße zurück, als sie im Hausflur attackiert wurde. Der Räuber war vermutlich zusammen mit der 94-Jährigen ins Haus gelangt. Er packte die ältere Dame, zog sie zu Boden und riss ihr zwei goldene Halsketten vom Hals.

Daraufhin floh er auf die Steubenstraße. Ein Zeuge verfolgte den Räuber noch kurze Zeit, verlor ihn dann aber, als er Richtung Strandbad rannte, aus den Augen. Die 94-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Wert der gestohlenen Ketten ist noch unklar.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 25 - 30 Jahre alt, etwa 1, 70-1, 75 Meter groß, schlank, kurze, schwarze Haare, schwarzer Bart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkelblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 / 174 - 5555 bei der Polizei zu melden. (pol/leh)