Abgebrochene Absätze und unverbrüchliche Ja-Worte

Alle Bilder anzeigen Früher konnte man dort noch "knöllchenfrei" parken: Blick im Dezember 1957 über verschneite Oldies hinweg auf das alte Rathaus und St. Sebastian. © Pitt Steiger 60 Jahre später: Parken dürfen heute vor dem Doppelbau von Rathaus und Kirche, den beiden ältesten erhaltenen Gebäuden der Stadt, nur Händler an Markttagen. © Tröster

Nun gut, zugegebenermaßen haben wir den Bildausschnitt so klein gewählt, dass die Lösung nicht allzu einfach ist. Deshalb tippten einige Leser auch auf andere Gebäude, wie beispielsweise die Trauerhalle des Hauptfriedhofs. Doch die meisten Mannheimer ließen sich nicht auf eine falsche Fährte locken und erkannten auf Anhieb den Marktplatz mit dem Alten Rathaus und der Fassade von St. Sebastian. Ein Anblick, der die Ratefüchse sofort tief eintauchen ließ in Erinnerungen an ihre eigene Hochzeit, die oft auch mit so mancher Panne verbunden war. Aber was sich damals wie eine mittlere Katastrophe anfühlte, ist zum Glück heute einfach eine witzige und immer wieder gerne erzählte Anekdote. Höher schlagen lässt das Foto jedoch nicht nur die Herzen jener Quadratestädter, die dort einst den Bund fürs Leben schlossen, sondern auch alle Oldie-Freunde.

Schließlich entdeckte Jürgen Schweighofer am linken Rand des Bildes, das der damalige "MM"-Fotograf Pitt Steiger Ende Dezember 1957 geschossen hatte, einen VW-Käfer mit den legendären "Schlafaugen" - und eine BMW-Isetta. "Der Clou war bei ihr der Einstieg", erinnert sich Lutz Winnemann: "Vorne war die gesamte Front inclusive Windschutzscheibe eine große Tür, die samt Steuerrad und Lenksäule aufklappte, wenn man einsteigen wollte." Selbst "Querparken" sei wegen der Kürze durchaus möglich gewesen: "Dieses Autochen war ein richtig kleiner Stadtflitzer", schwärmt der Gartenstädter.

Winterliche Grüße "aus de Gaddestadt" schickt auch Paul Braun, der glaubt, dass die "Ehe-Bestätigungsstätte" im Alten Rathaus eine ganz besondere ist. Schließlich haben dort 1938 seine Eltern geheiratet. Ein Bündnis, das viele Jahrzehnte bis zum Tod des Paares gehalten habe. "Auch ich, ihr Sohn, habe nach altem Brauch dort mein Ja-Wort gegeben." Und zwar vor immerhin auch schon 50 Jahren. Für Paul Braun ein eindeutiger Beweis dafür, dass sich dieser Ort segensreich auf die Dauer der Ehen auswirkt - zumindest in seiner Familie.

Da stimmt Jürgen Beres sofort zu, denn auch er und seine Frau haben dort "vor über 50 Jahren" den Bund fürs Leben geschlossen.

Doch so schön das Standesamt in F 1 und der Platz davor auch sein mögen - das Kopfsteinpflaster auf dem Marktplatz trägt Schuld daran, dass für Elisabeth Hinkel der Weg von der standesamtlichen zur kirchlichen Trauung nicht ganz ohne Hindernisse verlief. Denn ausgerechnet einen Tag vor der Hochzeit im Gotteshaus, auf dem Weg vom alten Rathaus zum Auto, brach der Absatz eines ihrer weißen Schuhe ab. Die sollten jedoch auch noch in der Kirche zum Einsatz kommen. Fieberhaft suchten die Brautleute nach einem Handwerker, der den Schaden beheben konnte: "Sie können sich ja denken, dass man im Allgemeinen einen Tag vor der Hochzeit anderes zu tun hat!"

Mit einem "Beinahe"-Missgeschick war auch Kirsten Jakobs Weg in den Hafen der Ehe gepflastert. Nachdem sie und ihr Mann am 7. November 1969 im Trausaal in F 1 Ja zueinander gesagt hatten, entdeckten die beiden zwei Polizisten, die ihr falsch geparktes Auto gerade mit einem "Knöllchen" bestücken wollten: "Die waren aber so freundlich und drückten dann doch noch mal beide Augen zu. Sie wollten unseren schönsten Tag im Leben nicht mit einer Strafe beginnen lassen."

Die Magie eines Ortes

Sie könne nicht sagen, ob es an diesem guten Ohmen liege, so Kirsten Jakob. "Oder wir passen eben so gut zusammenpassen. Jedenfalls sind wir immer noch ein Ehepaar. Und denken oft lachend an die Geschichte mit dem Fast-Strafzettel zurück."

Ob es nun am abgebrochenen Absatz, am Knöllchen oder an der ganz besonderen Magie des Ortes liegen mag: Das Alte Rathaus war für viele unserer Leser ein guter Startpunkt in die Ehe.

Das gilt auch für St. Sebastian mit seinem Glockenspiel, das es Manfred Hexamer besonders angetan hat. "Es ist bezaubernd. Seine Melodie lässt so manchen Passanten für einige Minuten verharren und verzückt lauschen." Und noch heute liegt ihm der Marktplatz mit dem schmucken Doppelbau am Herzen, als "einer der schönsten Orte in unserer Stadt".