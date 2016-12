Mannheim. In einer bewegenden Trauerfeier haben am Mittwoch Hunderte Menschen Abschied von Wolfgang Raufelder genommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und der Stadtrat der Grünen Raymond Fojkar würdigten Raufelder in teils sehr persönlichen Worten.

Auch Raufelders Tochter ergriff das Wort. An der Seite ihres Bruders dankte sie für die Anteilnahme. "Die Erinnerung an unseren Vater kann uns niemand mehr nehmen", sagte die 16-Jährige.

Immer wieder wurde bei der Trauerfeier die körperlichen Leiden Raufelders vor allen Dingen in den letzten Monaten seines Lebens angesprochen. "Ich fürchte, wir haben uns von seiner Souveränität vielleicht zu sehr täuschen lassen", sagte Ministerpräsident Kretschmann in seiner Trauerrede. Er bezeichnete Raufelder als "das Idealbild eines demokratischen Politikers", "populär, aber nie populistisch". Kretschmann schloss seine Rede mit den Worten: "Wir werden diesen feinen Menschen sehr vermissen."

Oberbürgermeister Peter Kurz würdigte Raufelders Einsatz besonders für den Umweltschutz in vielen Funktionen. Er erinnerte daran, welchem Druck Politiker häufig ausgesetzt seien, der es ihnen kaum erlaube, Schwächen zuzugeben.

Übertragung in benachbartes Gemeindezentrum

Weil der Andrang an der evangelischen Erlöserkirche im Stadtteil Seckenheim wie erwartet sehr groß war, wurde die Trauerfeier zusätzlich in ein benachbartes Gemeindezentrum übertragen. Zu der Trauerfeier haben sich neben der Familie und Freunden Raufelders viele Weggefährten aus Politik, Wirtschaft, Kirche und dem öffentlichen Leben Mannheims und Baden-Württembergs versammelt.

Die Leiche von Wolfgang Raufelder war am Rheinufer in Brühl gefunden worden. Der Grünen-Politiker hatte sich in der vergangenen Woche das Leben genommen.

Raufelder war 2011 und 2016 in seinem Wahlkreis Mannheim-Süd direkt in den Landtag gewählt worden. Dem Mannheimer Gemeinderat gehörte er seit 1999 an. In der Landespolitik war Raufelder Mitglied im Finanz- und Verkehrsausschuss, in seiner Fraktion war er als Sprecher für Personennah- und -fernverkehr tätig. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und eine Tochter. (bro/dls/lang)