Adelige Eltern als großzügige Spender

Es ist eine ungewöhnlich hohe Spende, auch wenn sie vom Hochadel kommt: Einen Scheck in Höhe von 50 000 Euro sowie ein Gemälde, dessen Wert auf 30 000 Euro taxiert wird, haben Désiréé Herzogin von Württemberg und Eberhard Herzog von Württemberg gestern dem Klinikum übergeben. Genauer gesagt dessen Klinik für Neonatologie. Diesem Spezialbereich der Kinder- und Jugendmedizin, der sich mit typischen Erkrankungen von Neugeborenen und der Behandlung von Frühgeborenen befasst, hat das Ehepaar sehr viel zu verdanken.

"Unser Sohn Alexander war nach seiner Geburt hier zwei Jahre auf der Kinderintensivstation", erzählt die Herzogin. Der Säugling habe an einer Zwerchfellhernie gelitten. Bei dieser angeborenen Krankheit rutschen Organe vom Bauchraum in den Brustkorb hoch. "Bei Alexander hatten sich Teile des Magen-Darm-Trakts auf den linken Lungenflügel geschoben", so der Herzog. Das habe Lunge und Herz gefährdet.

Gemälde wird versteigert

Die seltene Neugeborenen-Krankheit Zwerchfellhernie Das Zwerchfell ist ein schmaler Muskel zwischen Brust- und Bauchraum, der die Atmung ermöglicht.

zwischen Brust- und Bauchraum, der die Atmung ermöglicht. Bei Säuglingen, die unter einer Zwerchfellhernie leiden, sind im Mutterleib in dem Muskel Lücken entstanden, durch die Bauchorgane in den Brustkorb hochrutschen können.

in dem Muskel Lücken entstanden, durch die Bauchorgane in den Brustkorb hochrutschen können. Je früher der Defekt in der Schwangerschaft auftritt, desto stärker ist er und umso mehr Bauchorgane verlagern sich in den Brustkorb.

der Defekt auftritt, ist er und umso mehr Bauchorgane verlagern sich in den Brustkorb. Dann kann sich die Lunge nicht richtig entwickeln, und Brustorgane werden zur gesunden Seite verschoben.

Zu 80 Prozent ist die linke Seite betroffen . Im Brustkorb können sich dann Magen, Dünn- und Dickdarm, die Milz und bei großen Defekten auch ein Teil der Leber befinden.

. Im Brustkorb können sich dann Magen, Dünn- und Dickdarm, die Milz und bei großen Defekten auch ein Teil der Leber befinden. Pro Jahr leiden in Deutschland rund 200 Neugeborene an einer Zwerchfellhernie. Da sich die Klinik für Neonatologie der Universitätsmedizin Mannheim darauf spezialisiert hat, wird hier nach Angaben ihres Direktors Thomas Schaible mittlerweile fast jeder zweite Fall behandelt. (sma)

Mit dieser seltenen Krankheit liegen die Überlebenschancen nach Angaben von Lucas M. Wessel, Direktor der Kinderchirurgischen Klinik, weltweit bei etwa 60 Prozent. "Hier in Mannheim sind es 80 Prozent." Nach erfolgreicher Operation und entsprechender weiterer Behandlung könne man trotz Zwerchfellhernie später beschwerdefrei leben, erklärt Wessels Direktoren-Kollege Thomas Schaible von der Klinik für Neonatologie. "Allerdings werden Sie dann eher kein Hochleistungssportler mehr."

Auch Alexander, der mittlerweile sieben Jahre alt ist und in Ladenburg zur Schule geht, hat laut seiner Mutter unter der Krankheit als solcher nicht mehr zu leiden. Nur von der jahrelangen Behandlung nach der Geburt sei er noch geschwächt.

"Wir als Eltern haben festgestellt, dass man nach der Entlassung aus der Klinik mit der seltenen Krankheit erstmal auf sich allein gestellt ist", erzählt der Vater. Daher habe man 2012 die Alexander von Württemberg Stiftung gegründet, um anderen Betroffenen zu helfen. Aus deren Topf fließen nun die 50 000 Euro nach Mannheim.

Die Empfänger zeigen sich sehr dankbar. Speziell was die Nachbehandlung der erkrankten Kinder angehe, "kommt man schwer an Fördermittel ran", sagt Klinikdirektor Schaible. "Da sind wir auf Drittmittel angewiesen." Um zu sehen, wie es mit seinen kleinen Patienten weitergeht, reserviert er jeden Donnerstag die Sprechstunde für frühere Fälle. Monika Schindler, die den Pflegedienst auf der Kinderintensivstation leitet, hält auch regelmäßigen Kontakt zu Familien wie der von Alexander: "Über die Jahre entsteht so etwas wie eine Freundschaft."

Diese Verbundenheit soll auch das Bild ausdrücken, das gestern als Sachspende offiziell übergeben wurde. Gemalt hat es Albrecht Behmel, ein Freund des Vaters. Entstanden sei es nach einem Telefonat mit der Mutter, als sie ihm erzählt habe, dass Alexander gerade in einem Baumhaus sitze und aufs Meer schaue, so der Künstler. "Da waren wir zur Erholung an der kroatischen Küste", ergänzt die Herzogin. Behmel hat das Bild daraufhin so gemalt, "wie ich mir Alexanders Blick aufs Meer vorgestellt habe".

Zunächst hing das Gemälde im Rathaus von Backnang. Im Sommer brachte es der Künstler dann aus Schwaben in die Quadratestadt und hängte es - zusammen mit Klinikdirektor Schaible - in der Kinder-Notaufnahme neben einem großen Dachfenster auf. "Ich bin superglücklich, dass wir so einen hellen, schönen Platz gefunden haben", schwärmt Behmel. Der Wert seines Gemäldes werde auf 30 000 Euro taxiert. Nächstes Jahr solle es bei einer Wohltätigkeits-Auktion in New York versteigert werden. "Dann hoffe ich, dass es zwischen 50 000 und 100 000 Euro bringt." Und er würde sich wünschen, dass das Bild mit Alexanders Blick auf das Meer auch danach noch im Klinikum bleiben kann.