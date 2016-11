Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) will sich künftig besonders für zusätzliche, abgeschirmte Fahrradwege in den Städten stark machen. Bei der am Sonntag im Technoseum zu Ende gegangenen Bundeshauptversammlung hatten 140 Delegierte des 10 000 Mitglieder starken Verbands beschlossen, das Konzept der mit Pfosten oder Pflanzkübeln vom Autoverkehr abgetrennten, breiten Radwege in den Werkzeugkasten der Verkehrsplanung mit aufzunehmen. Dies gelte für Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeiten von mehr als 30 Stundenkilometern, wie Sprecherin Stephanie Krone (Berlin) mitteilte. Bei der dreitägigen Veranstaltung wurde zudem die Führungsspitze des Verbands um den Bundesvorsitzenden Ulrich Syberg und seine Stellvertreter Birgit Kloppenburg, Ludger Koopmann, Mario Junglas und Gereon Broil wiedergewählt. Neu in das Gremium schickten die Delegierten Bernadette Felsch und Lothar Mittag. (lang)