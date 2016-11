AfD setzt Mannheimer Vorstand ab

© gg

Der komplette Kreisvorstand der Mannheimer AfD um Sprecher Robert Schmidt (Bild) ist bereits Mitte vergangener Woche vom Schiedsgericht des AfD-Landesverbands Baden-Württemberg abgesetzt worden. Wie der Präsident des Schiedsgerichts, Alois Degler (Rastatt) auf Nachfrage am Sonntag bestätigte, hat das Gremium die Wahl von Schmidt, seinem Stellvertreter Claus Nielsen sowie Schatzmeister Rüdiger Ernst und fünf weiteren Mitgliedern des Vorstands für nichtig erklärt. Grund für die Absetzung sei die Terminierung der Mitgliederversammlung am Samstag, 28. Mai 2016, gewesen.

Dieser Termin sei auf den letzten Tag der Pfingstferien, einen Brückentag, und zudem noch in die Parlamentsferien gefallen, so dass nur eine geringe Zahl an Mitgliedern die Chance gehabt habe, an der Versammlung teilzunehmen. Um "gar nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dies könne absichtlich so gelegt worden sein", habe das Schiedsgericht die Wahl annulliert. Degler beruft sich dabei auf eine ähnliche Entscheidung des bayrischen Oberlandesgerichts im Fall von Vorstandswahlen bei einem Verein. Degler betonte, es gehe nicht um einzelne Personen: "Alle acht können sich ja bei der nächsten Vorstandswahl erneut bewerben."

"Persönliche Konsequenzen"

Rüdiger Klos, Landtagsabgeordneter und stellvertretendes Landesvorstandsmitglied der AfD, kündigte an, dass nun ein Notvorstand für Mannheim eingesetzt werde. Auf die bevorstehende Nominierung der Kandidaten für die Bundestagswahl 2017 haben die Vorgänge seiner Einschätzung nach "keine Auswirkungen". Die Landesliste werde beim Parteitag in Kehl am kommenden Wochenende festgelegt, die Nominierung des Mannheimer Direktkandidaten könne auch noch Anfang 2017 erfolgen.

Klos war im Streit um antisemitische Äußerungen seines Fraktionskollegen Wolfgang Gedeon und die zeitweise Spaltung der Landtagsfraktion von Robert Schmidt heftig kritisiert worden. Er fordert im Gespräch mit dem "MM" nun "persönliche Konsequenzen" von Schmidt und den für die strittige Wahl-Terminierung verantwortlichen ehemaligen Mannheimer Vorstandsmitgliedern. Schmidt und Nielsen waren gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar. lang