Agentur serviert positive Zahlen

Der Sommer zeigt sich von seiner freundlichen Seite - das gilt auch für den Jobmarkt. "Die Situation bleibt stabil", kommentiert Ulrich Manz, Chef der Agentur für Arbeit Mannheim, aktuelle Zahlen. Im Vergleich zum August des Vorjahres waren 159 Frauen und Männer weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote sank somit um 0,2 auf 5, 8 Prozent.

Dass gegenüber dem Vormonat Juli 206 Menschen mehr ohne Job da standen, führt Horst Oeschläger, operativer Geschäftsführer, auf saisonale Einflüsse zurück. Ende Juli laufen nämlich Ausbildungsverhältnisse und Qualifizierungen aus, denen nicht immer nahtlos ein Berufseinstieg folgt. Aus diesem Grund nahm die Arbeitslosenquote um 0,2 auf jetzt 3,9 Prozent zu.

Keine "Rote Laterne" mehr

Auch wenn sich in der Quadratestadt die wirtschaftliche Situation deutlich verbessert hat, rangiert im Landesvergleich die Arbeitslosenquote im hinteren Feld. Allerdings gab Mannheim die unrühmliche "rote Laterne" schon vor Jahren ab -die ist bei Pforzheim gelandet, das im August mit einer Arbeitlosenquote von 7,4 aufwartet, gefolgt von Freiburg (6,0) und Heilbronn (5,9). Der Bestand an offenen Jobs kann sich in Mannheim dagegen sehen lassen: Im August waren bei der Agentur 4173 solcher Stellen gemeldet - um die 1200 mehr als ein Jahr zuvor. Das Projekt Q 6/ Q7 habe sich als "warmer Regen" für den Jobmarkt erwiesen, begründet Manz den enormen Zuwachs. "Aber jetzt normalisiert sich das Ganze wieder."

Angesichts des wegen Brandschutzmängeln dichtgemachten Turmcafés im N1-Stadthaus (der "MM"berichtete) weist Ulrich Manz darauf hin, dass im Bereich Gastronomie 160 offene Stellen auf Bewerber warten. Von der "Stars"-Schließung" sind zehn Angestellte und doppelt soviele Aushilfen betroffen.

Bei den Stellenanbietern sind nach wie vor Personal-Leasing-Firmen Spitzenreiter: Sie bieten derzeit 1228 Jobs. Arbeitnehmerüberlassung sei "ein fester Wirtschaftsfaktor", so Ulrich Manz. Seit Jahren nutzen große wie auch kleine Unternehmen Leih-Kräfte, um Auftragsspitzen bewältigen zu können. Besonders gesucht werden Fachkräfte im kaufmännischen Bereich, Buchhaltung, in Lager und Logistik. Gefragt sind zudem Erzieherinnen, Altenpflegekräfte, außerdem Verkaufspersonal im Handel.

So mancher Beruf ist unbekannt

Jugendliche, die mit der Schule fertig sind und noch einen Ausbildungsplatz suchen - laut Statistik 322 junge Männer und Frauen - haben "gute Chancen", auch auf den letzten Drücker noch etwas Geeignetes zu finden, lautet die erfreuliche Botschaft von Horst Oelschläger. 509 Azubi-Stellen sind in unterschiedlichen Branchen zum Beginn des Lehrjahres zu vergeben.

Die "Last-Minute-Ausbildungsbörse" - diesmal am Freitag, 9. September, 14 bis 16 Uhr, im Agentur-Gebäude M 3 a - erweist sich seit Jahren als Renner. An dem Aktionstag gibt es auch Berufsberatung. Die Erfahrung zeige: Viele Jugendliche kennen nur die "Top Ten" der Traumberufe und haben keine Vorstellung von den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, die es in Handel, Handwerk und Industrie gibt.

Aufklärung will die Agentur auch bei Firmen leisten - denn die wissen häufig nicht, dass es für "Azubis" mit Defiziten spezielle Förderprogramme gibt. Agentur-Chef Ulrich Manz: "Wir unterstützen Ausbilder, die sich durchringen, auch einen schwachen Jugendlichen zu nehmen."