Aktion gegen „Poser-Szene“ wird Teil einer Ausstellung

Mannheim/Bonn. Der Kampf der Stadt und der Polizei gegen die sogenannte "Poser-Szene" in Mannheim findet den Weg in Museum. Die Aktion soll im Rahmen der Ausstellung "Geliebt - Gebraucht - Gehasst - Die Deutschen und ihre Autos" vom 10. März 2017 bis zum 21. Januar 2018 Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn präsentiert werden. Das teilten die Stadt Mannheim und die Polizei am Freitag mit.

Seit August gehen Stadt und Polizei gegen die "Poser-Szene" in Mannheim vor. Bei den sogeannnten "Posern" handelt es sich um Autofahrer, die mit ihren getunten Fahrzeugen an belebten Plätzen und Cafés vorbeifahren, "um sich mit ohrenbetäubendem Lärm darzustellen", hieß es in der Mitteilung. Anwohner und Innenstadtbesucher fühlen sich wegen des Lärms belästigt.

Fahrzeughalter, deren Fahrzeuge mindestens zweimal mit "Poserlärm" aufgefallen waren, erhielten im ersten Schritt zunächst eine "Gelbe Karte" in Form eines Hinweisschreibens. Damit verbunden war die Androhung weitergehender Maßnahmen für den Fall des erneuten Auftretens. Einen solchen Brief haben nach Angaben der Stadt erhielten bislang 38 Fahrzeughalter bekommen. Gegen drei Empfänger dieser Schreiben seien Zwangsgelder verhängt worden.

Seit Beginn der Maßnahme sei 544 Hinweises aus der Bevölkerung wegen der "Poser" nachgegangen worden. Seit Anfang August habe die Polizei 579 Fahrzeuge und 804 Personen kontrolliert. Gegen mehr als 220 Autofahrer seien Anzeigen an die Bußgeldstelle gegangen. 73 Fahrzeuge seien mittlerweile wegen erloschener Betriebserlaubnis stillgelegt worden. (dls)