Aktion gegen Schleuser auch in Mannheim

Mannheim. Bei einer europaweit abgestimmten Aktion gegen internationale Schleusernetzwerke sind am Mittwoch auch in Mannheim Wohnungen Verdächtiger durchsucht worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Bundespolizeiinspektion in Stuttgart gemeinsam mitteilten, wurden in Mannheim drei Wohnungen und im bayrischen Bad Birnbach eine Wohnung durchsucht.

Laut Staatsanwalt Andreas Grossmann handelt es sich dabei um die Privatwohnungen von fünf Verdächtigen. Die fünf - vier kosovarische und ein deutscher Staatsangehöriger - sollen von Mannheim aus seit 2013 Menschen auf der Balkanroute mit Mietautos von Ungarn über Österreich nach Deutschland geschleust haben. Zielort soll dabei auch Mannheim gewesen sein.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft konnten mehrere Fahrten festgestellt werden. Bei den Durchsuchungen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden.

Bei der europaweit abgestimmten Aktion wurden in Deutschland insgesamt neun Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz sowie Berlin durchsucht. Ein mutmaßlicher Schleuser wurde festgenommen, wie das Präsidium der Bundespolizei in Potsdam am Mittwoch mitteilte.

"Unser Ziel ist es, die menschenunwürdig, international operierenden Schleuserbanden entlang der Balkanroute ausfindig zu machen und ihnen ihr schmutziges Handwerk zu legen", erklärte Bundespolizei-Präsident Dieter Romann. An dem Einsatz waren 122 Bundespolizisten beteiligt. Ähnliche Aktionen wurden auch in Ungarn, Österreich, Rumänien sowie Bulgarien unternommen. (bro/dpa)