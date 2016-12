Al Mahaini rettet Lehrer das Leben

Der Student Al Mahaini (re.) aus Syrien hat Tonnis Pool das Leben gerettet. © HF

Die Hochschule Mannheim hat den syrischen Studenten Mohimen Al Mahaini ausgezeichnet. Der 26-Jährige hatte am 26. Oktober einem Lehrbeauftragten beim Mittagessen in der Mensa durch sein beherztes Eingreifen das Leben gerettet.

Wie die Hochschule gestern mitteilte, verschluckte sich Tonnis Pool, Lehrbeauftragte der Fakultät für Elektrotechnik, während des Mittagessens so sehr, dass er in akute Erstickungsgefahr geriet. Nur durch das schnelle Eingreifen des Studenten habe der Erstickungstod durch die Anwendung des "Heimlich-Griffs" verhindert werden können. Bei einem Treffen im Dekanat der Fakultät für Elektrotechnik dankten Dekan Klaus Beck und Tonnis Pool dem Studenten für seine Hilfe.

Al Mahaini wurde 1994 in der syrischen Hauptstadt Damaskus geboren. Er kam 2013 nach Deutschland, erlernte die deutsche Sprache, erwarb die Studienberechtigung am Studienkolleg Coburg und studiert seit dem Wintersemester 2016/17 im Bachelorstudiengang Energietechnik und erneuerbare Energien an der Hochschule Mannheim.

Ersonnen hat den lebensrettenden Handgriff der amerikanische Arzt Henry Heimlich. Dem sitzenden Patienten muss der Helfer von hinten beide Hände um die Taille schlingen, über dessen Bauch zwischen Nabel und Rippenbogen eine Hand zur Faust zu ballen, während die andere Hand die Faust umklammert. Dann muss der Helfer seine Faust mehrmals kurz und kräftig auf die Bauchdecke Richtung Zwerchfell drücken. Die Folge ist ein abrupter Druckanstieg in der verstopften Luftröhre - und sektkorkenartig wird der Speisepfropf ausgestoßen. tan