Alle drei Brandstifter gestehen

Das Alte Relaishaus auf der Rheinau wird demnächst zwangsversteigert. Es brannte in der Nacht zum 21. Oktober 2015 vollständig aus. © tröster

Der 46-jährige Anstifter Peter M. und die beiden Brandstifter Michel D. (21) und Heinz-Dieter W. (68) packen gestern vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts aus. Die Angeklagten zeigen sich zum Prozessauftakt voll geständig und lassen durch ihre Anwälte Erklärungen verlesen. Ja, man hat in der Nacht zum 21. Oktober 2015 das Feuer in der Kneipe "Altes Relaishaus" auf der Rheinau gelegt, zu dritt das brenzlige Unternehmen planvoll durchgezogen, damit der Hauseigentümer Peter M. die Versicherungssumme von rund einer halben Million Euro kassieren kann. Diese Hoffnung brach zusammen wie der Dachstuhl des denkmalgeschützten Barockhauses in jener verheerenden Nacht.

Brandermittler und Staatsanwältin Zipperer hatten ihre Sache gut vorbereitet. Sie rekonstruierten in der Anklageschrift lückenlos den Ablauf der Ereignisse. Mit fünf Kanistern Benzin, Unmengen Lampenöl, Brennholz, Grillanzündern und mit Bastmatten hatte das Trio den "heißen Abbruch" inszeniert, mit einem Höchstmaß an krimineller Energie agiert, die Nachbarn im Nebenhaus dabei in Gefahr gebracht, so die Ankläger. Aber auch Dilettantismus war in jener Nacht des 21. Oktober im Spiel, als Michel D. um 2 Uhr das Feuer zündete, das sich in Windeseile explosionsartig ausbreitete. Erst in letzter Sekunde konnte der Brandleger selbst dem Inferno entrinnen.

Treuer Diener seines Herren

Gebäude muss erhalten werden Trotz der schweren Brandschäden besteht der Denkmalschutz für das Gasthaus "Altes Relaishaus" weiter. Dies hatte das Landesamt für Denkmalpflege bereits im April mitgeteilt (wir berichteten). Demnach müsse das Gebäude erhalten werden, wie in vergleichbaren Fällen auch gerichtlich festgestellt worden sei. Denn von dem Feuer zerstört wurde hauptsächlich der in den 1980er Jahren komplett erneuerte Dachstuhl sowie der damals ebenfalls erneuerte Innenausbau des Hauses aus der Kurfürstenzeit - Bauteile, die laut Behörde keine Denkmaleigenschaften haben. Die barocke Außenhülle überstand den Brand nämlich erstaunlich gut. Nach dem Brand wurde das Gebäude provisorisch gesichert, das Dach mit einer Plane abgedeckt, um Wetterschäden zu vermeiden. Dies bleibt bis zu einem Urteil im jetzt begonnenen Prozess gegen die mutmaßlichen Brandstifter auch so, unklar ist allerdings, wie es im Detail danach weitergeht mit dem ältesten Haus auf der Rheinau, das zur Zwangsversteigerung kommen soll. Auch bei einem Verkauf der Gaststätte "Altes Relaishaus" im jetzigen Zustand wachen die Hüter des Denkmalschutzes über das Kulturgut. Ein Käufer müsste in die Erhaltungsverpflichtung (in diesem Fall auch den Wiederaufbau) einsteigen. [mehr...] Ältestes Haus auf der Rheinau Das Gasthaus "Altes Relaishaus" wurde 1771 von Josef Kißel (oder Kiesel) als Bauernhof errichtet. Es ist das älteste Haus auf der Rheinau und steht als stadtbildprägendes Kulturdenkmal an der Relaisstraße 56 unter Denkmalschutz. Erst viel später wurde aus dem Hof eine Gaststätte. Den Namen "Altes Relaishaus" übernahm die Schenke von dem ursprünglichen Relaishaus, das Carl Theodor 1750 am heutigen Karlsplatz errichten ließ als Umspann-Station für die Rösser auf dem Weg vom Mannheimer Schloss zur Sommerresidenz Schwetzingen. Der Gasthof "Altes Relaishaus" brannte vor fast einem Jahr, in der Nacht zum 21. Oktober 2015, lichterloh. Die Feuerwehr war 14 Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Verdacht der Brandstiftung lag sofort in der Luft. Im Januar und Februar verhaftete die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen drei verdächtige Männer, sie sitzen seither in Untersuchungshaft. Eine 21-Jährige ist ebenfalls angeklagt.

Für den jungen Mann endete mit dieser Tat die Geschäfts- und Gefühlsbeziehung zu dem Gastwirt, Kaufmann und Hauseigentümer Peter M. Dabei hatte er alles Vertrauen in den Chef seiner Mutter gesetzt, die im "Relaishaus" jobbte, bald eine Vaterfigur in dem stämmigen Unternehmer gesehen hat. Seit 2011 arbeitete Michel D. neben der Schule in der Kneipe mit Spielothek, ein treuer Diener seines Herren, der ihm einen Ausbildungsplatz versprach. Dafür durfte er schuften rund um die Uhr, für kleines Geld und große Versprechungen hielt er den Laden am Laufen - zog schließlich mit seinem jungen Lebenspartner in den Dachstuhl. Er baute auf eine berufliche Zukunft beim väterlichen Freund.

Irgendwann lernte er auch Heinz-Dieter W. kennen, den Dritten im Bunde, ein vom Alkohol gezeichneter Handlanger von Peter M. Der 68-Jährige erzählte dem Jungen, dass er für M. schon einmal einen Kiosk auf der Rheinau abgefackelt hätte, dass dieser "warme Abriss" pyrotechnisch perfekt geklappt habe.

Im Juni 2015 rückte der Chef mit seiner neuen Idee heraus, denn die Geschäfte liefen schlecht, der Denkmalschutz stellte sich gegen Umbaupläne im Gasthaus, der Schuldenberg wuchs. Ein Brand-Plan war schnell ausgetüftelt. Heinz-Dieter W. sollte alles vorbereiten, das Haus bis unters Dach mit Lampenöl und Benzin tränken, Grillanzünder aufstellen, Michel dann die Hütte genau nach Anweisung des erfahrenen Feuerteufels in Brand stecken, 30 000 Euro sollte er für die Bandstiftung erhalten, 15 000 bekam er schon mal vorab.

Viele Mitwisser und Helfer

Die Aktion wurde genau terminiert, aber auffällig dilettantisch durchgezogen. Man räumte die Bude leer, feierte die Abschiedsparty "Eskalation" im Gasthaus, und schloss für eine Woche "wegen Umbauarbeiten". Viele Mitwisser waren eingeweiht. Freunde, darunter die mitangeklagte 21-jährige Schulkameradin Laura, übernahmen Fahrdienste, andere posteten in Köln Bilder als Alibi. Der Eigentümer verzog sich nach Dresden, Michel nahm mit Familie und seinem Freund in einem Hotel in Köln Quartier, kam dann aber am 20. Oktober als Brandleger zurück und riskierte Kopf und Kragen.

Er zog und zündete eine Benzinspur nach der andern, legte mit Fackeln Feuer, fegte mit brennendem Wischmob durchs Haus, das in Sekundenschnelle wie Zunder brannte. Alles krachte zusammen, Flammen schlugen ihm entgegen, nur knapp entkam er den Feuerhölle - und setzte sich sofort ab zu seinen Lieben, fuhr mit dem Zug zurück nach Köln. "Wenn alle dichthalten, kann nichts schiefgehen", hatte Peter M. seinen Getreuen eingebläut.

Nichts hielt, alles brach zusammen, das Löschwasser spülte die Spuren der Brandstiftung keinesfalls weg, die Profis konnten sie lesen, trotz Einsturzgefahr und verkohlter Balken. Anfang des Jahres dann der Zugriff. Seither sitzen die Drei in U-Haft. Der Jüngste fühlt sich hinter Gittern als Homosexueller besonders gestraft. Aber für ihn war das Feuer auch Reinigung, er bereut, will alles wieder gut machen. Nur raus.

Der Prozess am Landgericht wird am 18. Oktober, 9 Uhr, fortgesetzt.