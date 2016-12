„Als würde sie schlafen“

Fabian (13) möchte seine verstorbene Schwester nicht mehr sehen, während Stephanie (17) sie für die Beerdigung hübsch zurechtmachen will. Zwei Kinder, die ganz unterschiedlich mit dem Tod umgehen. Mit zwei Jahren bekommt die kleine Helen einen Hirntumor. "Die Diagnose im Oktober 2011 war ein Schock", sagt Sabine Haag. Ihr Blick senkt sich. "Am 18. November wäre Helen sieben Jahre alt geworden." Das Mädchen stirbt 2014 - nach einer langen Leidenszeit. Nicht nur die Eltern müssen den Tod ihrer Tochter verkraften, auch die Geschwister. Geholfen hat ihnen der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA. Dort gibt es eine Trauergruppe für Jugendliche. "Meine Kinder haben völlig unterschiedlich getrauert. Fabian wollte darüber reden, während Stephanie bis heute kaum über den Tod von Helen spricht", erzählt die 50-Jährige.

Stephanie nimmt an einem Kreativ-Workshop von CLARA teil, lernt, ihre Gefühle auszudrücken. "Das Wochenende hat ihr genügt. Sie war ja auch älter als Fabian, konnte mehr verstehen", sagt die Mutter über die heute 17-Jährige. Als Helen nach einer weiteren Chemotherapie und vielen Krankenhausaufenthalten nach Hause kommt, heißt es kurzzeitig, sie sei geheilt. Doch dann der nächste Schock: ein Strahlenschaden im Kopf - vermutlich durch die Chemo. "Das zog uns wieder den Boden unter den Füßen weg." Am Ende soll es doch ein Tumor gewesen sein, der sie an dem Tag, als Deutschland Fußball-Weltmeister wird, für immer einschlafen lässt. "Fußball können wir seitdem nicht mehr ertragen", sagt die 50-Jährige aus Brühl.

Nach dem Tod macht sie ein Foto von ihrer Tochter. "Für Fabian." Während Stephanie mit ihrer Mutter Helen wäscht und für die Beerdigung zurechtmacht, will Fabian die kleine Schwester nicht mehr sehen. "Das ist ganz normal, wie bei Erwachsenen trauert auch bei Kindern jeder anders", erklärt Brigitte Wörner, Leiterin der Trauergruppe für Jugendliche. "Wir sollten immer alle Wege öffnen, unserer Intuition folgen und auf die Kinder hören", rät auch Arnica Schäfer von CLARA. Mit zwei Tagen Abstand sieht Fabian dann seine Schwester auf dem Foto und ist froh, dass seine Mutter den Moment festgehalten hat. "Sie sieht ja aus, als würde sie schlafen", sagt er. Für den heute 13-Jährigen ist die Trauergruppe ein Segen. "Dieses halbe Jahr war eine wichtige Zeit für ihn", sagt Haag. Der Austausch der Kinder ist für die Trauerbewältigung besonders wichtig, erklärt Brigitte Wörner.

Ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA Der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA entlastet und begleitet Familien, Kinder und Jugendliche. Es gibt zweimal im Jahr eine Trauergruppe für Jugendliche. Jetzt im Januar startet eine und wieder im September. Maximal acht Kinder nehmen teil. Für Elf- bis 18-Jährige gibt es auch einen Kreativ-Workshop an einem Wochenende. Spendenkonto: Diakonisches Werk Mannheim, IBAN: DE58 6705 0505 0030 1502 44, BIC: MANSDE66XXX, Verwendungszweck: Kinderhospizdienst. Kontakt: 0621/28000-350. ena

Niemand lacht über andere

"Alles, was hier gesagt wird, bleibt auch hier. In der Gruppe lacht auch niemand, wenn mal jemand weint. Das Verständnis unter den Kindern und Jugendlichen ist sehr groß. Jeder hat hier etwas Schlimmes erlebt - das ist allen klar", erklärt Wörner weiter. So geht es auch Kerstin Frosch aus Ludwigshafen. Sie verliert ihren Mann 2014 ebenfalls an einem Hirntumor. Für die Töchter Elisabeth (16) und Henriette (zwölf) ist das genauso ein Schlag wie für die 44-Jährige. "Diese Tage im dunklen Herbst sind besonders schwer", sagt Kerstin Frosch - und lässt ihren Tränen freien Lauf. "Meine Kinder wurden in der Trauergruppe aufgefangen - sie haben teilweise kein Wort über den Tod ihres Vaters gesprochen." Auch während der Krankheit ist es für Kerstin Frosch schwer: "Wie soll ich einer Fünfjährigen erklären, dass der Papa todkrank ist?", fragt sie, blickt über den Tisch, während sich ihre Augen mit Tränen füllen. Ihr Mann leidet fünf Jahre, bekommt die ganze Aufmerksamkeit und ist plötzlich nicht mehr da. "Die Zeit war so schwer - für uns alle."

Kinder wollen lieber einfach vergessen, schweigen, nichts mit der Situation zu tun haben, die sie teilweise auch gar nicht richtig verstehen. "Außerdem wollen sie oft auch ihre Eltern nicht noch mehr belasten, weil sie sehen, wie sie leiden", erklärt Brigitte Wörner. "Kinder blenden das aus, wollen, dass alles wieder gut ist. Darum muss man sie an allem teilhaben lassen - soweit sie es zulassen." Auch Sabine Haag sieht das so: "Es ging drei Jahre auf und ab mit Helen. Wir haben die Kinder immer miteinbezogen und waren ehrlich zu ihnen." Dennoch braucht es manchmal Hilfe. Diese gibt es bei dem Jugend- und Kinderhospizdienst. "Wir lachen auch in der Gruppe, es ist nicht immer alles traurig - und das macht es gerade so wichtig", sagt Wörner, "ein Stück Normalität in einer nicht normalen Zeit".