Alte Bücher erwachen zu neuem Leben

Das Zeitalter der elektronischen Lesegeräte (eReader und Tablets) scheint ein Todesurteil für die klassischen Bücher zu sein. Zurückgelassen und verwaist - so könnte man sich die zahlreichen Lektüren vorstellen, die in die dunkelsten Ecken verfrachtet wurden, seit langer Zeit unberührt, als Staubfänger zum Zerfallen verdammt, von Schimmelpilz befallen und von Motten zerfressen. Doch öffentliche Straßenbibliotheken sind in Mannheim ein Beweis dafür, dass Bücher keineswegs altmodisch und für die Menschen uninteressant geworden sind.

Ein Buch in die Hand nehmen, es fühlen, durchblättern und darin schmökern - das ist mitten auf der Straße an sechs Anlaufstellen möglich. In öffentlichen und wetterfesten Schränken werden Werke aufbewahrt, die ohne Leigebühr herausgenommen werden können. Ob zur freien Mitnahme oder zum Tausch für ein anderes Buch - Bücherschränke sind eine gute Gelegenheit, um jederzeit Nachschub für Lesestoff zu sorgen.

Von Goethe bis Schwarzenegger

Zum Thema Umgang mit Literatur pflegen und fördern

Der jüngste Bücherschrank auf Mannheims Straßen wurde auf Initiative der Abendakademie aufgestellt. Auf den ersten Blick mag die Bezeichnung Schrank für den stilvollen Glaskasten unpassend klingen. Befühlt und betrachtet man die Straßenbibliothek genauer, erkennt man schnell die robuste Fassade. Der massive und kühle Metallrahmen umschließt manche Werke von Goethe, Oscar Wilde und Dürrenmatt. Aber auch Kunstbände, Romane, Geschichtsbücher oder Biografien von Sportlern wie Andre Agassi und Arnold Schwarzenegger lassen sich hier finden.

Die Bildungseinrichtung zeigt sich erfreut über den großen Andrang. "Die Leute kommen und gehen, um Bücher hineinzustellen und herauszunehmen. Wir freuen uns sehr darüber, dass es so gut läuft", sagt Pressereferentin Sabine Gromball. "Die Kosten für den Bücherschrank betrugen rund 4000 Euro - ohne die Unterstützung der MVV Energie wäre das Projekt nicht zustande gekommen", so Gromball. Immerhin sei die Aufstellung eines Bücherschranks an Auflagen gebunden."Der Schrank muss ja verkehrssicher sein, damit er nicht umgestoßen werden kann oder im Fluchtweg steht. Der Vorplatz an der Abendakademie ist städtisch, dort konnten wir den Schrank nicht einfach hinstellen", erläutert Gromball.

Der Verdacht, dass Bücher für die Menschen aufgrund der neusten technischen Spielereien unwichtig geworden sind, scheint unbegründet. Zumindest wenn man die Planungshilfe für öffentliche Bücherschränke der Stadt Mannheim heranzieht, denn laut Informationsheft müssen die Bücher unter anderem vor starken Wettereinflüssen geschützt bleiben. Zudem sollte der Schrank idealerweise aus Sicherheitsglas bestehen und nicht nur Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzungen bieten, sondern auch UV-Strahlen abhalten können, um die Einbände nicht zu schädigen. Komplett luftundurchlässig darf der Schrank auch nicht sein, da ansonsten die Gefahr bestehe, dass sich die eingeschlossene Luft im Innern durch Sonneneinstrahlung zu sehr erhitze. Die Folge wären irreparable Schäden an den Büchern, wie zum Beispiel die Austrocknung des Papiers oder der Druckfarben. Dagegen könne es sogar zu Schimmelbildungen kommen, wenn aufgeheizte Luft im Innern des Schrankes aufgrund von Wetterschwankungen wieder rasch abkühle und sich Kondenswasser bilde.

Abseits der Innenstadt

Seit Juli 2012 steht auch ein Bücherschrank im Luisenpark, in der Nähe der der Schachfelder. Der wuchtige Kasten wurde auf Initiative der Justus-von-Liebig-Schule von Berufsschülern gebaut. Unterstützt wurde das Vorhaben vom städtischen Projekt "Jugend engagiert sich". Seither wird der Bücherschrank gut angenommen, bestätigt Sprecherin Alexandra Wind. Für den Schrank habe der Luisenpark nichts bezahlen müssen, erklärt Parkdirektor Joachim Költzsch auf Nachfrage. Der Kasten konnte ohne städtische Auflagen aufgestellt werden. Für die Sicherheit sei dennoch gesorgt: Der Park verfüge über eine Schreinerei, die sich bei Bedarf um Holzbauten wie defekte Spielgeräte oder eben auch um den Bücherschrank kümmert. "Wir machen regelmäßige Kontrollen", erklärt Wind. Außerdem gebe es auch einen Nachtdienst, der ein Auge auf die Parkanlage werfe, damit kein Vandalismus vorkomme. "Wir haben den Bücherschrank nicht als Großprojekt nach allen Eventualitäten durchgeplant, an uns wurde die Idee von der Schule herangetragen, ohne dass wir für die Kosten aufkommen mussten", erklärt die Sprecherin. Immerhin laufe das Pilotprojekt schon seit vier Jahren - erfolgreich, bestätigt Wind.

Das Zeitalter der Bücher ist also noch lange nicht vorbei, wie Abendakademie und Luisenpark beweisen. Wer ein gebundenes Werk in die Hand nehmen und darin schmökern möchte, muss nicht erst in die Bibliothek gehen und einen Leseausweis beantragen. Ganz ohne Gebühren kann man sich von der Auswahl der Bücherschränke überraschen und inspirieren lassen. Im Übrigen lohnen sich die modernen und elektronischen Lesevarianten nicht in jedem Fall. Wer sich ein Tablet oder ein eReader zulegen möchte, der sollte bedenken, dass nicht immer alle Werke des Lieblingsautors digital verfügbar sind. Wer jedoch durch Mannheim spaziert, der hat sogar die Chance, seltene und längst in Vergessenheit geratene Exemplare aufzustöbern.