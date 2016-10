Alte Leitungen und Blindgänger bringen Baustellen ins Stocken

Die Fragen stellen sich viele Verkehrsteilnehmer nicht zum ersten Mal: "Warum dauert es mit den Straßenbaustellen so lange?" und "Warum tut sich hinter den Absperrungen oft nichts?" Christa Backhaus-Schlegel, Leiterin des Rathaus-Fachbereichs Tiefbau, nennt auf Nachfrage zumindest die wichtigsten Gründe für ärgerliche Baustellen-Verzögerungen: "Alte, nicht in den Plänen verzeichnete Leitungen" im Untergrund sowie "Kampfmittel", also ebenfalls im Boden liegende Blindgänger, die von den Bombardements des Zweiten Weltkriegs übrig geblieben sind. Insgesamt gibt die Stadt in diesem Jahr rund 50 Millionen Euro für Erhalt und Erneuerung der Verkehrswege aus.

Die Suche nach Blindgängern habe zum Beispiel die Bauarbeiten in der Bismarckstraße im Sommer um rund zwei Monate verzögert (wir berichteten), resümiert Backhaus-Schlegel. "Wir rechnen bei den Planungen natürlich damit, dass auch mal ein Blindgänger geborgen werden muss", erklärt die Tiefbau-Ingenieurin. Es erweise sich aber als zunehmend schwieriger, die seit über sieben Jahrzehnten im Boden liegenden Bomben aufzuspüren und sachgerecht zu entsorgen: "Das kostet einfach viel Zeit".

Am Ende nur Schrott gefunden

Dreieinhalb Wochen hat die Suche nach den Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg insgesamt gedauert. Metalldetektoren hatten im Vorfeld angeschlagen, es war laut Stadt aber nicht klar, ob tatsächlich Blindgänger im Boden liegen. Am Ende der Suche fanden die Experten der Kampfmittelbeseitigung aus Worms auf der Baustelle an der Bismarckstraße in Höhe von A4 und A5 nur Metall und Schrott - und eine ausgebrannte Phosphorbombe, von der aber keine Gefahr ausging. Sonst hätten rund 6000 Anwohner in einer 500-Meter-Radius evakuiert werden müssen. Auch der Verkehr auf Straßen, Schienen und Wasserwegen wäre dann für die Zeit der Entschärfung gestoppt worden.

Fast noch aufwendiger als die Suche nach Blindgängern ist der Umgang mit alten Ver- und Entsorgungsleitungen, die oft überraschend im Boden auftauchen. Denn stillgelegte Telefon-, Strom, Gas- oder Wasserleitungen sind im Zweifelsfall in den amtlichen Plänen gar nicht mehr enthalten. Einfach 'rausreißen gehe aber auch nicht. Backhaus-Schlegel: "Wir müssen dann erstmal bei den Leitungsträgern nachfragen" - und das kann dauern. Denn häufig müssen Telekom, Stadtwerke, Bahn oder manchmal auch private Unternehmen selbst nachforschen, um herauszufinden, wem eine Leitung gehört und ob sie gegebenenfalls in Zukunft wieder gebraucht wird. Beim Umbau der Morchfeldstraße in Neckarau hatte es aus diesem Grund monatelange Verzögerungen gegeben, wie sich die oberste Tiefbauerin der Stadt erinnert. Besonders ärgerlich in diesem Fall: Die Straße, eine wichtige Zufahrt zu großen Einzelhandlshäusern, war deswegen "gefühlte Ewigkeiten" voll gesperrt. Insgesamt hatten sich die Arbeiten um vier Monate bis Mitte April verzögert.

Käfertaler Straße noch im Zeitplan

Auch beim laufenden Umbau der Käfertaler Straße machen Kampfmittel und Altleitungen mehr Probleme als angenommen. Die Arbeiten gehen deswegen tatsächlich nur zögerlich voran, allerdings liege man noch gut im Zeitplan: Die im Mai begonnenen Bauarbeiten des 2. Abschnittes (zw. Gutenbergstraße und Zielstraße) sollen bis Sommer 2017 abgeschlossen werden. Die Kosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf rund 4,8 Millionen Euro.

Verzögerungen im Bereich weniger Wochen oder Tage gibt es auch an vielen anderen Baustellen, manchmal auch einfach nur, weil es Abstimmungsprobleme mit den ausführenden Unternehmen gibt. Am Brückenkopf der Schumacherbrücke, wo für rund 1,8 Millionen Euro Fahrbahnbeläge und Übergangskonstruktionen erneuert werden, war der Abschluss der Arbeiten für Oktober geplant. Mit Sonderschichten wird jetzt Tempo gemacht. Backhaus-Schlegel hofft zwar: "Das könnten wir gerade noch so schaffen". Eine Verspätung bis in den November hinein ist aber nicht ausgeschlossen.

Eine Hängepartie auf nicht absehbare Zeit gibt es beim Riedbahn-Fußgängersteg in der Zielstraße: Auftraggeber RNV und Baufirma liegen hier wegen der Kosten im Clinch. RNV-Sprecher Moritz Feier: "Wir führen Gespräche und hoffen auf baldige Einigung." Einige Projekte sind aber auch rechtzeitig fertig geworden - zum Beispiel die Umgestaltung der Freßgasse oder die Arbeiten im Fahrlachtunnel. Ein Ende der Bauarbeiten ist indessen grundsätzlich nicht abzusehen: Für die nächsten Monate stehen weitere Fahrbahnerneuerungen - unter anderem in der Berliner Straße - an.