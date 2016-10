"Altes Relaishaus": Acht Jahre Haft für Eigentümer

Mannheim. Im Prozess um die Brandstiftung im "Alten Relaishaus" auf der Mannheimer Rheinau ist ein Urteil gefallen. Der 46-jährige Eigentümer der Gaststätte, Peter M., wurde vom Landgericht Mannheim zu einer Haftstrafe von acht Jahren wegen Brandstiftung in besonders schwerem Fall und versuchtem Betrug verurteilt. Er hatte, so der Vorwurf gegen ihn, die Brandstiftung an dem denkmalgeschützten Gebäude geplant, um an die Versicherungssumme zu kommen.

Staatsanwältin Jeanette Zipperer hatte zuvor in ihrem Plädoyer elf Jahre Haft gefordert. Der 46-Jährige habe die Tatherrschaft und die Organisationsherrschaft bei dem "heißen Abbruch" gehabt und sei Anführer der zwei Mitangeklagten Heinz-Dieter W. und Michel D. gewesen. Verteidiger Alexander Fleck hatte dagegen auf eine Haftstrafe von fünf Jahren plädiert, sein Mandant habe in einer finanziell ausweglosen Lage einfach keine anderen Lösung gesehen.

Der 67-jährige Mitangeklagte Heinz-Dieter W., dem vorgeworfen wurde, die Feuersbrunst mit Grillzündern, Lampenöl und Benzinkanistern vorbereitet zu haben, erhielt eine Haftstrafe von fünf Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von sieben Jahren gefordert. Sein Verteidiger plädierte auf eine Haftstrafe von drei Jahren.

Der 21-jährige Michel D. erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren mit strengen Auflagen. Damit entsprach das Gericht der Forderung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Michel D. hatte durch ein Geständnis geholfen die Straftat aufzuklären. Man wolle ihm noch eine Chance geben, hieß es in der Urteilsverkündung.

Bereits beim Prozessauftakt um den Brand im "Alten Relaishaus" legten Peter M. sowie Michel D. und Heinz-Dieter W. vor dem Landgericht Mannheim Geständnisse ab.

Auch die 21-jährige Laura H. erhielt eine Bewährungsstrafe. Sie wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt. Als beste Freundin und Mitwisserin hatte sie bei der Brandstiftung Fahrdienste übernommen. (wam/leh/räu)