„Altes Relaishaus“ - Angeklagte geständig

Mannheim. Erdrückende Beweise und neun Monate U-Haft zeigen Wirkung: Die Angeklagten haben zum Prozessauftakt gestanden. Der 46-jährige mutmaßliche Anstifter Peter M. und die beiden mutmaßlichen Brandstifter Michel D. (21) und Heinz-Dieter W. (66) packten vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts aus. Sie gaben zu, in der Nacht zum 21. Oktober 2015 das Feuer in der Kneipe "Altes Relaishaus" gelegt zu haben, damit Hauseigentümer Peter M. die Versicherungssumme von rund einer halben Million Euro kassieren könnte.

Schon kurz nach dem Brand kam der Verdacht auf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Dem Angeklagten Peter M. wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, er habe sich unter anderem aufgrund finanzieller Probleme spätestens im Juli 2015 dazu entschlossen, das denkmalgeschützte Gebäude auf der Rheinau, das ihm gehört und in dem er die Gaststätte betrieben habe, in Brand setzen zu lassen, um die dafür bestehenden Versicherungen in Anspruch zu nehmen. Für die Tat habe er eine Beteiligung der Angeklagten Michel D. und Heinz-Dieter W. erreicht.

Am historischen Barockbau entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro. (räu/tan)