Der "Arschbaum" am Stephanienufer.

Mannheim. Bei Spaziergängern ist er bereits als "Arschbaum" bekannt. Am Stephanienufer am Rhein, auf der Aussichtsplattform vor der Konrad-Adenauer-Brücke, befindet sich der weltweit wahrscheinlich einzige sitzende Baum. Wie ein müder Zeitgenosse, der sich nach einer Pause sehnt, hat er sich auf das Geländer gesetzt - und das ohne Hose! Entsprechend komisch ist der Anblick. "Bei diesem Anblick kann ein kleiner Ausflug zum Rhein durchaus zum Lachspaziergang werden. Und Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin!", meint Pfarrerin Sabrina Aras (li.) von der Johannisgemeinde auf dem Lindenhof. Eine offizielle Mannheimer Sehenswürdigkeit ist der "Arschbaum" zwar noch nicht, aber was nicht ist, das ja noch werden. Der sitzende Baum lädt quasi dazu ein, sich einfach daneben setzen - aber bitte mit Hose! (red)