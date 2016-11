An Silvester mehr Präsenz zeigen

CDU-Stadtrat Nikolas Löbel hat in einer Pressemitteilung von Polizei und Stadt ein konkretes Sicherheitskonzept für den Jahreswechsel gefordert. "Wenn an Silvester tausende Menschen an zentralen Stellen und Plätzen in unserer Stadt gemeinsam feiern, dann steigt das Sicherheitsrisiko", ist sich der Politiker sicher: "Die Ereignisse von Köln und aus anderen deutschen Großstädten aus dem vergangenen Jahr wirken noch immer nach. Wäre das Wetter letztes Jahr nicht so schlecht gewesen, dann hätte es auch hier zu Übergriffen kommen können", betonte er. Die CDU wolle deshalb vorbereitet sein und erhofft sich nun von Stadtverwaltung und Polizei ein schlüssiges Konzept. Konkret schlägt Löbel "mehr Präsenz der Polizei" vor, "wie zuletzt zu Straßenfasching".

Damit greife die CDU-Gemeinderatsfraktion eine Forderung ihres eigenen Parteinachwuchses auf, unterstrich der Stadtrat in der Pressemitteilung. Die Junge Union hatte auf dem CDU-Kreisparteitag angeregt, die Stadt solle ein Sicherheitskonzept für den Jahreswechsel ausarbeiten. "Leider überschreiten zu Silvester viele Menschen unter Alkoholeinfluss die Grenzen des Gesetzes. Bei Verfehlungen feiernder Leute muss der deutsche Rechtsstaat unverzüglich und entschlossen handeln", wird der Kreisvorsitzende der Jungen Union Mannheim, Lorenz Siegel, zitiert - die Mannheimer hätten ein Recht darauf, sicher und unversehrt ins neue Jahr zu starten.

"Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der sich zuspitzende Konflikt in der Türkei auch am Jahreswechsel zu gewalttätigen Eskalationen führen kann," fügte der sicherheitspolitische Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion, Steffen Ratzel, hinzu. has