An vielen Stellen im Norden entsteht Neues

Was erwartet die Bürger in Mannheims nördlichen Stadtteilen in diesem Jahr? Ein Blick auf die wichtigsten Themen.

Zum Jahreswechsel sorgte vor allem die Ankündigung einer Großbaustelle bei vielen für Frust: Denn im Zuge der Fahrbahndecken-Erneuerung der A 6 im Bereich der Anschlussstelle Sandhofen ab 2017 wird auch die Brücke über die Bundesstraße 44 abgerissen.

Sandhofen: Für das 22-Millionen-Euro-Projekt sind insgesamt drei Bauabschnitte auf 8,7 Kilometern vorgesehen: Voraussichtlich im Frühjahr geht es mit dem zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Sandhofen los. In acht Monaten Bauzeit sollen Belag und Abdichtung der Brücke erneuert, zudem die Lärmschutzwände auf 1,8 Kilometern Länge saniert werden.

Für den zweiten Bauabschnitt sind mindestens 18 Monate Bauzeit veranschlagt. Dabei muss die Autobahnbrücke A 6 über der Bundesstraße 44 abgerissen und neu aufgebaut werden. Der dritte Bauabschnitt ab dem Jahr 2019 umfasst den 4,5 Kilometer langen Bereich von der Anschlussstelle Sandhofen bis zur Landesgrenze Hessen. In 16 Monaten sollen hier die Fahrbahn, die Erdbetonrandbalken und die Lärmschutzwände erneuert werden. Das Ende der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.

An der Sandhofenschule läuft der Ausbau des Gebäudes C, die Maßnahmen für Haus A und B sind bereits abgeschlossen. Hier ist im Sommer 2017 mit der Fertigstellung zu rechnen. Spannend dürfte im Norden auch die künftige Nutzung des Coleman-Areals als mögliches Ankunftszentrum für Flüchtlinge bleiben: Noch ist nämlich völlig unklar, wie lange die Amerikaner den Standort noch nutzen.

Waldhof: Der erste Bauabschnitt der Taunusplatz-Neugestaltung startet. Das Areal entlang der Alten Frankfurter Straße (am Bürgerservice) soll für rund eine Million Euro angelegt werden. Start ist im Sommer dieses Jahres. Auf der Schönau beginnt der zweite Bauabschnitt des Lena-Maurer-Platzes. Der genaue Termin steht noch nicht fest, doch noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten an der Wegverbindung zum Siedlerheim beginnen.

Schönau: Auch an den Schulen im Mannheimer Norden tut sich was: Am Johanna-Geissmar-Gymnasium auf der Schönau laufen die Arbeiten am Gebäude für Musik und Bildende Kunst. Der Bau soll voraussichtlich im August fertig sein. Auf der Schönau geht es nach dem umfangreichen Sanierungsprogramm Schönau-Mitte weiter: Das Projekt Schönau-Nordwest soll schon für das Programmjahr 2017 als Neumaßnahme in das städtische Erneuerungsprojekt "Soziale Stadt" aufgenommen werden. Der aktuelle Antrag solle, angelehnt an das Konzept für Schönau-Mitte, auf drei Säulen aufgebaut werden: Neben der Sanierung und Modernisierung der GBG-Wohnbestände sowie Maßnahmen zur Aufwertung des Umfeldes an der Straßenbahnendstelle als neues Zentrum soll auch die quartiersorientierte Gemeinwesenarbeit zum Zuge kommen.