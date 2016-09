Angeklagter fordert Freispruch

Im Prozess um den Tod einer 31-Jährigen, deren Leiche im Januar 2016 aus dem Rhein geborgen wurde, hat der Angeklagte seine Unschuld beteuert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-jährigem Student aus Mannheim Totschlag vor. Er soll seine ehemalige Nachbarin zwischen dem 28. Dezember und 30. Dezember 2015 am Böschungsbereich des Neckars an der Dieselstraße zunächst mit einem Messer angegriffen und dann mit einen Stein 10 bis 15 Mal auf sie eingeschlagen haben. Dann, so heißt es in der Anklage, versenkte er die noch lebende Frau im Neckar.

Zum Prozessauftakt sagte der Germanistik-Student, er habe mit der Tat nichts zu tun. In einer Erklärung beschuldigte er den Hausmeister des Gebäudes, in dem er - wie die Getötete - zur Miete gewohnt hatte. Dieser Mann sei extrem genervt gewesen vom Verhalten der Mieterin, habe ihr kündigen wollen. "Für ihn stellte die Frau eine Gefahr dar", sagte der 26-Jährige: "Für mich gab es keinen Grund sie zu töten." Abschließend betonte er: "Ich bin nicht der Täter. Ich bin schuldig. Ich bin freizusprechen."

Zurzeit beantwortet der Angeklagte Fragen zu seinem Lebenslauf. Am Nachmittag sind weitere Zeugen geladen.

Das Urteil soll im November fallen. (abo)