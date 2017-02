Angeklagter macht widersprüchliche Angaben

"Vieles von dem, was er gesagt hat, ist nicht stimmig", sagte der psychiatrische Gutachter über den Angeklagten im Prozess um den Verdacht der sexuellen Nötigung und vorsätzlichen Körperverletzung. Bei dem 31-jährigen Algerier, dem außerdem Diebstähle in Tateinheit mit Sachbeschädigung vorgeworfen wurden, traten etliche Ungereimtheiten zutage. Diese betrafen nicht die Delikte, sondern die Angaben zur Person und Herkunft des Angeklagten, dem der Sachverständige vor der fünften Strafkammer des Landgerichts die volle Schuldfähigkeit attestierte.

Zuvor schon hatte der ermittelnde Kommissar zu Widersprüchen Stellung genommen. So sei der Beschuldigte im August 2014 zum ersten Mal nach Deutschland eingereist und habe einen Asylantrag gestellt. Die Tochter einer Deutschen, die ihn in ihre Wohnung aufnahm, habe aber bestätigt, ihre Mutter habe ihn bereits vier Monate zuvor hier kennen gelernt. Zudem habe der Mann, der sich Hoffnung auf die Heirat mit der Mutter machte, geäußert, er stamme aus Tunesien und nicht aus Algerien. Dass er aus Algerien komme, habe er aber wiederum im Gespräch mit dem Gutachter angegeben, das dieser mit ihm im Beisein eines Dolmetschers führte.

Einen plausiblen Asylgrund habe ihm der Beschuldigte nicht nennen können, berichtete der Sachverständige. Vor vielen Jahren sei er mit dem Boot nach Italien gekommen und dann weitergereist in die Schweiz und nach Österreich. Dort habe er einen anderen Namen verwendet. Von einem Aufenthalt in der Alpenrepublik zeugen Fotos auf dem Facebook-Account des Angeklagten, die bei der Verhandlung gezeigt wurden. Und auch hier taten sich Widersprüche auf. So ließ der Beschuldigte über seine Verteidigerin erklären, nicht schreiben und lesen zu können. Gegenüber dem Gutachter habe er aber angegeben, seiner Freundin über Facebook Botschaften verschickt zu haben.

Dem Angeklagten wird neben vier Autoaufbrüchen vorgeworfen, im Mai 2016 eine 24-jährige Mannheimerin auf dem Schulhof der Max-Hachenburg-Schule sexuell genötigt und verletzt zu haben. Die Frau wurde von einem Freund und dessen Bruder, mit dem sie sich dort verabredet hatte, entdeckt. Der Prozess wird heute um 9 Uhr fortgesetzt.