Ein Streit vor einer Gaststätte in den Mannheimer S-Quadraten ist am Montagabend eskaliert.

Mannheim. Zwei Männer sind bei einem Streit vor einer Gaststätte in den Mannheimer S-Quadraten am Montagabend verletzt worden. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Ein 30-Jähriger bewarf zunächst einen 35-jährigen Mann mit einer leeren Glasflasche, anschließend verletzte er ihn mit einer Machete an der Hand, schlug ihm gegen den Hals und biss ihm in den Arm. Zudem bedrohte er ihn mit einem Küchenmesser.

Beim Gerangel um die Machete verletzte der 35-Jährige seinen Angreifer mit der Waffe im Gesicht. Außerdem brach sich der 30-Jährige den Daumen.

Die beiden Kontrahenten mussten zur Behnadlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen die zwei Männer wird nun wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 30-Jährige muss zudem mit einer Anzeige wegen Bedrohung rechnen. (mik/pol)