Angst vor Überfällen steigt

Überlistet, hintergangen, überwältigt: Die Polizei Mannheim hat zuletzt wiederholt Überfälle und Trickdiebstähle mit Senioren als Opfern gemeldet. Ein schwerer Fall ereignete sich Ende vergangenen Monats: Am Mittwoch, 28. September, wurde eine 94-Jährige nach einem Spaziergang im eigenen Hausflur überfallen. Der Täter warf die Frau auf den Boden, riss ihr zwei goldene Ketten vom Hals und flüchtete.

"Das war eine brutale Tat, ohne Raffinesse oder große Vorbereitung", sagt Polizeisprecher Thomas Habermehl. Insgesamt gibt er jedoch Entwarnung: Es gebe saisonale Schwankungen, aber insgesamt sei die Zahl der Überfälle und Trickdiebstähle gegen Senioren nicht gestiegen, sagt er. Genaue Zahlen für 2016 kann er nicht nennen. Die werden erst Anfang nächsten Jahres in der landesweiten Kriminalstatistik veröffentlicht. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg 2042 Trickdiebstähle und 3552 Raubüberfälle gegen Erwachsene. Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums verzeichnet die Statistik bei den Raubstraftaten gegen Ab-60-Jährige einen Anstieg um fünf Prozent von 2014 auf 2015.

Häufiger als Raubüberfälle gibt es nach Angaben Habermehls Trickdiebstähle im Haus oder auf der Straße. So auch am Samstag, 3. September: Der Täter bat einen 81-jährigen Mann um Einlass in seine Wohnung, da er angeblich eine Nachricht für eine andere Person im Haus hinterlassen wollte. In der Wohnung lenkte er den Senior ab, wodurch sein Komplize reinkommen konnte und mehrere hundert Euro stahl. "In solchen Fällen setzen die Täter psychologische statt brachiale Gewalt ein", sagt Habermehl. Dafür seien Senioren besonders empfänglich, erklärt Polizeioberkommissar Christoph Kunkel vom Polizeipräsidium Sandhofen. "Ab 60 nimmt bei vielen die Skepsis und das Misstrauen ab, und die Hilfsbereitschaft steigt."

Dass sich die Stimmung unter den Mannheimer Senioren verändert habe, bestätigt auch Claus-Peter Sauter, Vorsitzender des Mannheimer Seniorenrats.

Bedenken vor allem abends

"Viele Ältere wollen abends nicht mehr rausgehen. Sie haben teilweise Angst, auch wenn sich das nicht mit Zahlen belegen lässt", sagt er. Sauter kann diese Bedenken nachvollziehen: "Abends überlege ich auch, ob ich durch eine Unterführung gehen soll." Auf Anregung mehrer Mannheimerinnen hat der Seniorenrat in der vergangenen Woche zusammen mit dem Polizeipräsidium Sandhofen einen Selbstverteidigungskurs für Ältere angeboten. 13 Frauen nahmen daran teil, auch Ingrid Bohnert, die stellvertretende Leiterin des Seniorenrats. "Der Kurs ist gut angekommen. Viele Tipps waren bekannt, aber bei den Übungen war es dann doch nicht so einfach, Hemmungen zu überwinden", sagt sie. Die Frauen konnten die Selbstverteidigungstechniken an Kunkel im Schutzanzug ausprobieren. "Solche Übungen bleiben hängen", sagt Ingrid Bohnert.

Kunkel, der regelmäßig Kurse anbietet, will gerade Frauen ermutigen, auch abends selbstbewusst unterwegs zu sein: "Frauen denken teilweise, dass sie Männer aufgrund ihrer Größe und Statur unterlegen sind. In den Kursen sehen sie, was sie ausrichten können." Wichtiger als die Verteidigung sei jedoch das Aufreten: "Man darf nicht als Opfer auftreten, sondern sollte selbstbewusst und aufmerksam sein", sagt Kunkel. Weitere Selbstverteidigungskurse in Sandhofen seien noch in diesem Herbst geplant, sagt Sauter. Auch das Seniorenbüro der Stadt will ähnliche Kurse in anderen Stadtteilen anbieten.